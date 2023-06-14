Певице Земфире* отказали в исключении из реестра иноагентов

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Сегодня, 14 мая, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры* с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов. О решении судьи Натальи Хайретдиновой сообщает агентство ТАСС.
Напомним, что Минюст включил Земфиру* в реестр в феврале 2023 года. Мотивировало ведомство решение тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников. В мае 2023 года певица подала в суд с требованием снять с нее данный статус.
Ранее появилась информация о том, что артистка якобы получила гражданство Франции, однако сама Земфира* информацию опровергла в своих социальных сетях, отметив, что иного гражданство кроме как гражданства РФ «у нее нет и не будет».
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.