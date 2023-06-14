Певице Земфире* отказали в исключении из реестра иноагентов

Напомним, что Минюст включил Земфиру* в реестр в феврале 2023 года. Мотивировало ведомство решение тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников. В мае 2023 года певица подала в суд с требованием снять с нее данный статус.