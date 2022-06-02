Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что в Уфе точно построят крематорий

На большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева прозвучало заявление о том, что в Уфе все-таки будет построен крематорий. Примечательно, что последний раз когда Mkset упоминал о будущем крематория в Уфе датирован сентябрем 2021 года, тогда же были названы даты – власти Уфы обещали, что его начнут возводить летом 2022 года, однако история с крематорием тихо и незаметно сошла на нет, без какого-либо шума в СМИ.