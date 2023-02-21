Строительство в Уфе крематория перешло к актуализации инженерно-изыскательских работ

Потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие до 2 марта нынешнего года. За максимальную стоимость контракта в 560 тысяч рублей предлагается провести работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения.