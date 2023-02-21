Строительство в Уфе крематория перешло к актуализации инженерно-изыскательских работ

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Тема со строительством в Уфе крематория начала принимать более конкретные очертания. На портале госзакупок Республиканский градостроительный центр разместил тендер — ищут подрядчика который проведет актуализацию инженерно-изыскательных работ по строительству городского крематория в Орджоникидзевском районе Уфы.
О крематории давно не было новостей. На майской же большой и на тот момент первой пресс-конференции мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал судьбу крематория коротко — «нужен, значит будет».
Потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие до 2 марта нынешнего года. За максимальную стоимость контракта в 560 тысяч рублей предлагается провести работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения.
Ранее планы по строительству крематория в Уфе были более решительными, был выбран и участок под объект и даже названы конкретные сроки, объект хотели начать возводить прошлым летом, однако по некоторым причинам осуществить планы не вышло.