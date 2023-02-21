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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Строительство в Уфе крематория перешло к актуализации инженерно-изыскательских работ

21 февраля 2023, 15:04
Фото: 1MI
Тендер за актуализацию работ предлагает победителю 560 тысяч рублей.

Тема со строительством в Уфе крематория начала принимать более конкретные очертания. На портале госзакупок Республиканский градостроительный центр разместил тендер — ищут подрядчика который проведет актуализацию инженерно-изыскательных работ по строительству городского крематория в Орджоникидзевском районе Уфы.

О крематории давно не было новостей. На майской же большой и на тот момент первой пресс-конференции мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал судьбу крематория коротко — «нужен, значит будет».

Потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие до 2 марта нынешнего года. За максимальную стоимость контракта в 560 тысяч рублей предлагается провести работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения.

Ранее планы по строительству крематория в Уфе были более решительными, был выбран и участок под объект и даже названы конкретные сроки, объект хотели начать возводить прошлым летом, однако по некоторым причинам осуществить планы не вышло.

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#Ирина Деревянчук#Город
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