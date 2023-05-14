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697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей

14 мая 2023, 09:18
Фото: mkset.ru
В начале мая на склоне шихана Торатау запустили лестницу для комфортного и безопасного подъема на вершину. Мы съездили туда и прошли ее всю, чтобы показать вам как она выглядит и рассказать, стоит ли туда ехать.

В геопарке "Торатау", на одноименном шихане, официально открыли лестницу для безопасного подъема на вершину горы. 

«Мы запустили лестницу на шихан Торатау, — написал второго мая в своего телеграм-канале Радий Хабиров. - Лестница позволит уберечь уникальную флору и фауну от воздействия человека <...> всех приглашаю в наш удивительный край», — добавил Радий Хабиров.

О планах строительства лестницы на вершину Торатату, как элемента экотропы было объявлено в ноябре 2021 года. Ее строительство, на восточном склоне шихана, должно стать первым этапом в реализации планов обустройства большой экологической тропы на территории геопарка. Протяженность экотропы должна составить 5,65 километров. 

Протяженность лестницы составила более 412 метров. На ее строительство потребовалось 75 тонн металла и 80 млн рублей. Ранее на территории геопарка был открыт визит-центр, туалеты, а также обустроена большая парковка.

На въезде можно оставить автомобиль на просторной парковкеНа въезде можно оставить автомобиль на просторной парковке
На въезде можно оставить автомобиль на просторной парковке
Фото: mkset.ru

Территория геопарка для посетителей экотропы ведущей на вершину Торатау начинается с большой парковки. На шиханы всегда приезжало не мало туристов и Торатау не был исключением. Однако, после того как территорию стали облагораживать и запустили лестницу не только для безопасного, но и комфортного подъема на вершину, количество туристов кратно увеличилось. 

Просторной парковки кажется хватает всем посетителямПросторной парковки кажется хватает всем посетителям
Просторной парковки кажется хватает всем посетителям
Фото: mkset.ru

Не смотря на дождливую погоду прогуляться по экотропе и посмотреть на широко разрекламированную лестницу приехало довольно много желающих. Уже к обеду парковка была заполнена автомобилями и туристическими автобусами достаточно плотно. В геопарк явно приезжают люди со всей республики, а не только из Уфы или близлежащих Салавата, Стерлитамака и Ишимбая.

Гуляли тут как организованные группы, в том числе участники программы "Башкирское долголетие", так и туристы приехавшие на личных авто. 

Искать "кустики" туристам не придетсяИскать "кустики" туристам не придется
Искать "кустики" туристам не придется
Фото: mkset.ru

Рядом с парковкой построен современный туалету, где в чистоте можно помыть руки или использовать его по прямому назначению. Правда, нельзя не отметить, что пока в республике современные удобства выглядят скорее диковинкой, чем привычным явлением. 

Дальше нужно идти пешкомДальше нужно идти пешком
Дальше нужно идти пешком
Фото: mkset.ru

Геопарк "Торатау" является особо охраняемой природной территорией, где растут множество эндемичных растений. Именно для их сохранения прокладывается экотропа, от которой туристам рекомендуют не откланяться, чтобы не вытаптывать редкие растение. Дальше парковки проезд на машинах запрещен. Однако, находят ленивые туристы, которые минуют этот запрет и пытаются подъехать к подножию лестницы. Странно ехать на прогулку и при этом пытаться сократить себе путь. Но к счастью таких немного. 

На так называемой "стартовой площадке" откуда начинается путь по экологической тропе к лестнице на Торатау разместились информационные стенды, визит-центр и торговые лавки, где можно приобрести национальные угощения и сувениры.

Визит-центр больше похож на торговую точку, чем на место, где можно получить какую-то полезную информациюВизит-центр больше похож на торговую точку, чем на место, где можно получить какую-то полезную информацию
Визит-центр больше похож на торговую точку, чем на место, где можно получить какую-то полезную информацию
Фото: mkset.ru

Визит-центр выглядит очень современно и стильно. Однако, сложилось впечатление, что именно внешней красотой все и ограничилось. По содержанию он скорее похож на торговую точку с сувенирами, чем на место, где можно получить справочную информацию, заказать экскурсию или хоть, что-то имеющее отношение к месту в котором он находится. 

 

Красиво но дорогоКрасиво но дорого
Красиво но дорого
Фото: mkset.ru

Цены оказались кусачими, как на еду, так и на сувенирную продукцию. Внутри оказались стенды с образцами горных пород, парой национальных костюмов и информационными дисплейями один из которых неработал.

Свою продукция в тот день рекламировали производители хлеба и шоколада. Но ажиотажа вокруг них не наблюдалось. С гораздо большим интересом туристы подходили к торговым вагончикам, где можно было приобрести кумыс, корот, чак-чак, баурсак, национальную выпечку или готовый обед по разумным ценам. Хотя стоит отметить, что сувениры стоили не дешево и там.

Путь на Торатау начинает от юртыПуть на Торатау начинает от юрты
Путь на Торатау начинает от юрты
Фото: mkset.ru

На месте кажется есть проблемы с навигацией. Нельзя однозначно сказать, где начинается экологическая тропа. Основная масса туристов спускается с деревянной дорожки перед визит центром и по земле идет до тропы. Кто-то проходит через арку в виде юрты, а кто-то уходит совершенно в другую сторону. Лишь один стенд "на старте" показывает маршрут, но этого явно недостаточно и стоит поставить дополнительные указатели. Тем более, что помимо экотропы, рядом стоит арт-объект "Я люблю Торатау", куда тоже ходят туристы, а потом гадают, куда направиться дальше.

Место для памятных фотоМесто для памятных фото
Место для памятных фото
Фото: mkset.ru

Сама тропа пока в процессе создания и ее начало теряется где-то в стороне от туристического потока. Если в сухую погоду на это еще можно не обратить внимания, то в дождливую, прогулка по сырой земле оставляет неприятные впечатления. 

Общая протяженность экотропы составляет 5,65 кмОбщая протяженность экотропы составляет 5,65 км
Общая протяженность экотропы составляет 5,65 км
Фото: mkset.ru

Сама тропа, издалека казавшаяся бетонной сделана из каменной подушки и песка, органично вписавшись в окружающий ландашфт.

По пути следования маршрута на тропе встречаются информационные стенды, которые рассказывают о геологии этого места, его истории, редких растения и другой интересной информации. Пока их немного - хотелось бы больше. И все же они есть. Информация на них размещена на трех языках: башкирском, русском и английском.

Табличка про мусор есть, а урн нетТабличка про мусор есть, а урн нет
Табличка про мусор есть, а урн нет
Фото: mkset.ru

На территории геопарка несколько раз встречаются таблички с призывом "не мусорить". У подножия лестницы и вовсе стоит камень с высокопарной фразой "Храни мир чисты, вне себя и в себе". Однако, на всем маршруте экотропы, включая лестницу и вершину Торатау, не было встречено ни одной урны. А как известно, отсутствие мест для организованного оставления мусора, является едва ли не ключевым фактором, влияющим на чистоту общественного пространства. 

Всего лестница состоит из 697 ступенекВсего лестница состоит из 697 ступенек
Всего лестница состоит из 697 ступенек
Фото: mkset.ru

Ключевой частью пути на вершину Торатау является лестница из 697 ступенек.

соскользнуть с нее не получиться - конструкция не позволитсоскользнуть с нее не получиться - конструкция не позволит
соскользнуть с нее не получиться - конструкция не позволит
Фото: mkset.ru

Кажется, что лестница спроектирована таким образом, что подняться по ней сможет и стар и млад. Небольшие по высоте ступеньки позволяют без излишнего напряжение преодолеть этот подъем, который раньше сбивал дыхание даже у юнных туристов. 

Сама конструкция представляет собой "сетку" с зубчатыми ребрами. Это не позволит скапливаться грязи и поскользнуться на ней после дождя или зимой. Эстетично и практично. 

Большая смотровая площадкаБольшая смотровая площадка
Большая смотровая площадка
Фото: mkset.ru

На протяжении всего подъема встречается пять больших смотровых площадок и пять малых. Официально заявлялось, что на большой площадке могут разместится 15 человек, но кажется, что гораздо больше

Малая смотровая площадкаМалая смотровая площадка
Малая смотровая площадка
Фото: mkset.ru

На малой смотровой площадке можно также присесть на скамейку, передохнуть, сделать несколько впечатляющих фото. Кажется, что место для отдыха хватит всем даже при большом потоке туристов. Хотя, стоит отметить, что даже пожилые туристы без особых усилий преодолевали подъем по лестнице.

На всем протяжении маршрута стоят громоотводы.

Последний лестничный пролет перед вершинойПоследний лестничный пролет перед вершиной
Последний лестничный пролет перед вершиной
Фото: mkset.ru

Лестница позволяет преодолеть только самую крутую часть подъема.

К самому зрелищному месту на Торатау ведет тропаК самому зрелищному месту на Торатау ведет тропа
К самому зрелищному месту на Торатау ведет тропа
Фото: mkset.ru

До самого зрелищного места на вершине Торатау идти придется по необорудованным тропам, которые представляют собой кольцо. Пока неизвестно будет ли как-то благоустраиваться вершина шихана, ради подъема на которую и приезжает большинство туристов.

Вид ради которого сюда приезжают со всей республикиВид ради которого сюда приезжают со всей республики
Вид ради которого сюда приезжают со всей республики
Фото: mkset.ru

После подъема на вершину идти до самого зрелищного места не долго. Именно с этой точки (как на фото) каждый турист посетивший Торатау стремится делать памятное фото. 

Шихан Торатау в солнечную погодуШихан Торатау в солнечную погоду
Шихан Торатау в солнечную погоду
Фото: mkset.ru

Уже на спуске можно услышать множество положительных оценок, которыми туристы наперебой делятся друг с другом. Именно организация таких инфраструктурных объектов кратно увеличивает туристический поток, а значит способствует развитию туристической отрасли в Башкирии. Остается надеяться, что развития геопарка продолжится, а не будет отложено в долгий ящик и забыто.

#Тимур Алмаев#Туризм#Новости Башкирии#Башкирия#Общество#Хабиров Радий Фаритович
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