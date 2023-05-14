697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей

На месте кажется есть проблемы с навигацией. Нельзя однозначно сказать, где начинается экологическая тропа. Основная масса туристов спускается с деревянной дорожки перед визит центром и по земле идет до тропы. Кто-то проходит через арку в виде юрты, а кто-то уходит совершенно в другую сторону. Лишь один стенд "на старте" показывает маршрут, но этого явно недостаточно и стоит поставить дополнительные указатели. Тем более, что помимо экотропы, рядом стоит арт-объект "Я люблю Торатау", куда тоже ходят туристы, а потом гадают, куда направиться дальше.