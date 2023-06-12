23-летняя жительницы Башкирии упала с 6-метровой высоты и застряла в пещере

Вечером 11 июня в Киндерлинской пещере 23-летняя девушка сорвалась с 6-метровой высоты, в результате чего получила травму головы и таза. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, пострадавшая находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру.