23-летняя жительницы Башкирии упала с 6-метровой высоты и застряла в пещере

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 09:40
Вечером 11 июня в Киндерлинской пещере 23-летняя девушка сорвалась с 6-метровой высоты, в результате чего получила травму головы и таза. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, пострадавшая находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру.
Спасательная операция длилась порядка 7 часов. После того, как спасатели добрались до пострадавшей, ей была оказана первая помощь. Девушку закрепили на жесткие носилки, осуществили 4 вертикальных подъёма и 3 спуска различной высоты.
Далее девушка была доставлена до кареты сокрой помощи и госпитализирована в больницу Стерлитамака. Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести, ей диагностировали закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.