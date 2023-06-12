mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Изображение материала

23-летняя жительницы Башкирии упала с 6-метровой высоты и застряла в пещере

12 июня 2023, 08:13
Фото: МЧС РБ

В Башкирии 23-летняя девушка сорвалась с высоты в Киндерлинской пещере

Инцидент произошел в Киндерлинской пещере, спасение девушки длилось 7 часов, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Вечером 11 июня в Киндерлинской пещере 23-летняя девушка сорвалась с 6-метровой высоты, в результате чего получила травму головы и таза. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, пострадавшая находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру.

Спасательная операция длилась порядка 7 часов. После того, как спасатели добрались до пострадавшей, ей была оказана первая помощь. Девушку закрепили на жесткие носилки, осуществили 4 вертикальных подъёма и 3 спуска различной высоты.

Далее девушка была доставлена до кареты сокрой помощи и госпитализирована в больницу Стерлитамака. Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести, ей диагностировали закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Какие улицы перекроют в Уфе 12 июня и какие уже закрыли для подготовки к праздникам
Вчера, 05:06
Мэрия раскрыла программу мероприятий к дню города в Уфе и пообещала кое-что необычное
6 июня 16:07
Мэр Мавлиев дал обещание уфимцам на Днем города
Сегодня, 05:59
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели школьницы от удара током
Сегодня, 07:52
Дело о пожаре на складе ГСМ «Уфа-Хим» будет контролировать федеральный Следком
Вчера, 12:38
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29