В Башкирии для эвакуации туристов с речного острова провели спасательную операцию

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 февраля.
«Поступило сообщение, что группа из Уфы на снегоходах застряла на реке Зилим вблизи населенного пункта Кузнецовка Архангельского района», — говорится в пресс-релизе.
На место происшествия отправили 10 спасателей и пять единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке. К счастью, люди не пострадали, детей среди них не было.
По данным ведомства, группа из восьми человек попала в беду, когда попыталась пересечь реку Зилим на снегоходах. Одно транспортное средства при этом провалилось под лед, другое остановилось на островке посреди реки. Люди также остались на островке. Туристы развели костер, с собой у них были продукты.
Поскольку лед был непрочным, прибывшие на место происшествия спасатели добирались до группы на судне на воздушной подушке. За два рейса всех туристов эвакуировали и доставили в населенный пункт Красный Зилим, откуда они уехали домой на машинах.