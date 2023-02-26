В Башкирии для эвакуации туристов с речного острова провели спасательную операцию

По данным ведомства, группа из восьми человек попала в беду, когда попыталась пересечь реку Зилим на снегоходах. Одно транспортное средства при этом провалилось под лед, другое остановилось на островке посреди реки. Люди также остались на островке. Туристы развели костер, с собой у них были продукты.