Автор самого маленького памятника России раскрыл когда в Уфу вернется серебряный клещ

2 июня Олег Чегодаев на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил примерную дату открытия памятника новому «Валере» — 2 июня он писал о том, что памятник откроется вновь «через 10 дней». Путем несложных вычислений имеем дату — 12 июня. В этот день в Уфе празднуют день города и день России.