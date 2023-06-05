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Автор самого маленького памятника России раскрыл когда в Уфу вернется серебряный клещ

5 июня 2023, 05:10
Фото: vk.com/Катерина Синегубова

Олег Чегодаев сообщил, что украденный серебряный клещ Валера вернется в Уфу 12 июня

О нехватке клеща у горожан и гостей столице и о планах открытия нового памятника Чегодаев рассказал в соцсети 2 июня.

Автор самого маленького памятника в России Олег Чегодаев сообщил, когда в Уфе снова появится пожалуй единственный клещ, встреча с которым может быть радостной. Речь идет о клеще Валере — серебряной скульптуре в самом центре города, которую в пору последних звонков похитили выпускники.

Автор памятника путешественник Олег Чегодаев к похитителям проявил великодушие и не стал писать заявление в полицию, простив столь важную для города «шалость».

2 июня Олег Чегодаев на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил примерную дату открытия памятника новому «Валере» — 2 июня он писал о том, что памятник откроется вновь «через 10 дней». Путем несложных вычислений имеем дату — 12 июня. В этот день в Уфе празднуют день города и день России.

— Понял, как важен был для людей Валера. Его нет, а они все идут и идут. И фотографируются с пустым камнем. Думаю через дней 10 откроем новый памятник. С белоснежным покрывалом, речью и гостями. Всех приглашу, — написал известный путешественник.

Mkset следит за объявлением точной даты большого открытия маленького памятника.

В Уфе школьники похитили клеща Валеру
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#Ирина Деревянчук#Памятник#Уфа#Город#Новости Уфы
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