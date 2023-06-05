Автор самого маленького памятника России раскрыл когда в Уфу вернется серебряный клещ

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Автор самого маленького памятника в России Олег Чегодаев сообщил, когда в Уфе снова появится пожалуй единственный клещ, встреча с которым может быть радостной. Речь идет о клеще Валере — серебряной скульптуре в самом центре города, которую в пору последних звонков похитили выпускники.
Автор памятника путешественник Олег Чегодаев к похитителям проявил великодушие и не стал писать заявление в полицию, простив столь важную для города «шалость».
2 июня Олег Чегодаев на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил примерную дату открытия памятника новому «Валере» — 2 июня он писал о том, что памятник откроется вновь «через 10 дней». Путем несложных вычислений имеем дату — 12 июня. В этот день в Уфе празднуют день города и день России.
— Понял, как важен был для людей Валера. Его нет, а они все идут и идут. И фотографируются с пустым камнем. Думаю через дней 10 откроем новый памятник. С белоснежным покрывалом, речью и гостями. Всех приглашу, — написал известный путешественник.
Mkset следит за объявлением точной даты большого открытия маленького памятника.