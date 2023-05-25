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К школьникам, укравшим Клеща Валеру в Уфе, обратился Роспотребнадзор

25 мая 2023, 06:52
Фото: посольство уральских гор в Уфе/ VK.com

Роспотребнадзор призвал вернуть на место украденного в Уфе клеща Валеру

Роспотребнадзор призвал выпускников, укравших памятник Клещу Валере, вернуть его. Обращение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

По мнению Роспотребнадзора, памятник является один из символов города, а также служит напоминанием о том, что на природе важно сохранять бдительность и помнить о заболеваниях, переносчиками которых являются клещи. В связи с этим ведомство просит «озорников» вернуть памятник на место.

Напомним, памятник Клещу Валере, простоявший в городе более двух лет, предположительно, был украден школьниками в день празднования «Последнего звонка» 22 мая. В связи с кражей памятника региональное МВД начало проверку.

#Азамат Нухов
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