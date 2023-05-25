К школьникам, укравшим Клеща Валеру в Уфе, обратился Роспотребнадзор

По мнению Роспотребнадзора, памятник является один из символов города, а также служит напоминанием о том, что на природе важно сохранять бдительность и помнить о заболеваниях, переносчиками которых являются клещи. В связи с этим ведомство просит «озорников» вернуть памятник на место.