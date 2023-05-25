К школьникам, укравшим Клеща Валеру в Уфе, обратился Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
По мнению Роспотребнадзора, памятник является один из символов города, а также служит напоминанием о том, что на природе важно сохранять бдительность и помнить о заболеваниях, переносчиками которых являются клещи. В связи с этим ведомство просит «озорников» вернуть памятник на место.
Напомним, памятник Клещу Валере, простоявший в городе более двух лет, предположительно, был украден школьниками в день празднования «Последнего звонка» 22 мая. В связи с кражей памятника региональное МВД начало проверку.