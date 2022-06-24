Выпускникам гимназии Екатеринбурга запретили исполнять песни уроженки Уфы Земфиры

Известно, что выпускники планировали исполнить песни «Владивосток 2000» и «До свидания, мой любимый город», однако меньше чем за неделю до мероприятия им запретили выступать с данными композициями. Как сообщает в социальных сетях отец одной из выпускниц Евгений Кобзев, причиной для запрета стало то, что в тексте песен присутствуют слова «граната», «убивают» и «стреляют» и «рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание».
Тем временем в мэрии города пояснили, что за репертуар в данном случае отвечают директора школ. Как сообщает издание Газета.ru, руководство школы запретила исполнять песни Земфиры и Ильи Лагутенко не из-за их позиции, а из-за несоответствия обще канве выступления, по словам директора школы, данные композиции — «не праздничные».
Напомним, что Земфира покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, певица выпустила клип на песню «Мясо», который выражает ее позицию и сопровождается рисунками актрисы и сценаристки Ринаты Литвиновой.