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Выпускникам гимназии Екатеринбурга запретили исполнять песни уроженки Уфы Земфиры

24 июня 06:27
Фото: 1MI
Речь идет о гимназии № 9 в Екатеринбурге, где выпускникам запретили играть песни Земфиры, а также группы «Мумий тролль».

Известно, что выпускники планировали исполнить песни «Владивосток 2000» и «До свидания, мой любимый город», однако меньше чем за неделю до мероприятия им запретили выступать с данными композициями. Как сообщает в социальных сетях отец одной из выпускниц Евгений Кобзев, причиной для запрета стало то, что в тексте песен присутствуют слова «граната», «убивают» и «стреляют» и «рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание».

Тем временем в мэрии города пояснили, что за репертуар в данном случае отвечают директора школ. Как сообщает издание Газета.ru, руководство школы запретила исполнять песни Земфиры и Ильи Лагутенко не из-за их позиции, а из-за несоответствия обще канве выступления, по словам директора школы, данные композиции — «не праздничные».

Напомним, что Земфира покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, певица выпустила клип на песню «Мясо», который выражает ее позицию и сопровождается рисунками актрисы и сценаристки Ринаты Литвиновой.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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