Выпускникам гимназии Екатеринбурга запретили исполнять песни уроженки Уфы Земфиры

Известно, что выпускники планировали исполнить песни «Владивосток 2000» и «До свидания, мой любимый город», однако меньше чем за неделю до мероприятия им запретили выступать с данными композициями. Как сообщает в социальных сетях отец одной из выпускниц Евгений Кобзев, причиной для запрета стало то, что в тексте песен присутствуют слова «граната», «убивают» и «стреляют» и «рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание».