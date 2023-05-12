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Статистики раскрыли количество безработных граждан Башкирии

12 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Только в марте этого года статус безработного в регионе получили 3,9 тысячи человек

В марте этого года в республике насчитывалось порядка 15,7 тысяч официально зарегистрированных безработных граждан. Суммарно на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 18,2 тысяч жителей республики. Данные статистики публикует Башстат.

Сообщается, что в первый месяц весны в Башкирии уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента к численности рабочей силы. В целом за март этого года за получением статуса безработных в республике обратилось 3,9 тысячи человек. Нашли работу или доходное занятие 2,5 тысячи безработных.

Помимо этого статистики Башстата отмечают, что потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости работодателями республики, к концу марта превысила 43 тысячи человек. Это на 3,2 процента больше по сравнению с февралем 2023 года.

Ранее Росстат публиковал данные об уровне безработицы среди российских регионов. Как выяснилось, Башкирия уже не первый год отстает от Татарстана по этому показателю. В Башкирии по итогам 2022 года уровень безработицы оценивается в 0,8% от общего числа трудоспособного населения республики. В 2021 году данный показатель составлял 1,2%. В республике Татарстан меж тем зарегистрированный уровень безработицы в 2022 году был вдвое меньше по сравнению с Башкирией — 0,4%. Вдвое меньше он был и в 2022 году — 0,6%.

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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