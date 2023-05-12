Статистики раскрыли количество безработных граждан Башкирии

Ранее Росстат публиковал данные об уровне безработицы среди российских регионов. Как выяснилось, Башкирия уже не первый год отстает от Татарстана по этому показателю. В Башкирии по итогам 2022 года уровень безработицы оценивается в 0,8% от общего числа трудоспособного населения республики. В 2021 году данный показатель составлял 1,2%. В республике Татарстан меж тем зарегистрированный уровень безработицы в 2022 году был вдвое меньше по сравнению с Башкирией — 0,4%. Вдвое меньше он был и в 2022 году — 0,6%.