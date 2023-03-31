Уфимцы оценили инициативу о работе до обеда по пятницам

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Жители Уфы оценили инициативу депутатов сократить рабочий день в пятницу до обеда. Согласно исследованию SuperJob, поддержали инициативу 68% опрошенных, 10% высказались против.
Так, большая часть респондентов — 84% — считают, что сокращение рабочей недели до 36 часов не скажется на объёме выполненной ими работы. У 11% мнение противоположное — уложить стандартный объём работы в новый график они не смогут.
К слову, инициативу о сокращении рабочего дня поддерживают больше женщины: 76% против 61%. 90% опрошенных женщин также уверены, что будут успевать выполнять обязанности при новом рабочем графике, среди опрошенных мужчин показатель составил 79%.