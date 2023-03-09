В Башкортостане безработных оказалось в два раза больше, чем в Татарстане

Отметим, что одна из наиболее острых проблем последних лет в Башкортостане — это миграция трудовых кадров в соседние и северные регионы. Пёопулярность в регионе пользуется и вахтовый метод работы. По данным статистики, в Башкирии вахту выбирают в пять раз чаще чем в соседнем Татарстане. О том, почему уроженцы Башкирии отдают предпочтение именно вахте и что подталкивает их на работу вдали от дома, Mkset рассказывал здесь.