В Башкортостане безработных оказалось в два раза больше, чем в Татарстане

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Росстат публикует данные об уровне безработицы среди российских регионов. Как выяснилось, Башкирия уже не первый год отстает от Татарстана по этому показателю.
В Башкирии по итогам 2022 года уровень безработицы оценивается в 0,8% от общего числа трудоспособного населения республики. В 2021 году данный показатель составлял 1,2%. Таким образом, число безработных граждан в республике за год сократилось на 0,4%.
Примечательно, что в 2020 году уровень безработицы в Башкортостане составлял 5,6%, что являлось самым большим показателем среди субъектов Приволжского федерального округа.
В республике Татарстан меж тем зарегистрированный уровень безработицы в 2022 году был вдвое меньше по сравнению с Башкирией — 0,4%. Вдвое меньше он был и в 2022 году — 0,6%.
Отметим, что одна из наиболее острых проблем последних лет в Башкортостане — это миграция трудовых кадров в соседние и северные регионы. Пёопулярность в регионе пользуется и вахтовый метод работы. По данным статистики, в Башкирии вахту выбирают в пять раз чаще чем в соседнем Татарстане. О том, почему уроженцы Башкирии отдают предпочтение именно вахте и что подталкивает их на работу вдали от дома, Mkset рассказывал здесь.