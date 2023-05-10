Никакого шашлыка: в Уфе закроют мангальную зону в парке Лесоводов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Завтра в Уфе пройдут учения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Площадкой для мероприятия выбрали парк Лесоводов, так что горожанам и гостям столицы стоит заранее продумать свои планы, если они строили их на парк.
Однако не стоит отчаиваться, без шашлыков парк Лесоводов оставят лишь на несколько часов, продлятся возможные неудобства с 10 до 12 часов четверга 11 мая.
Однако и простой прогулке мероприятия по пожарной безопасности могут помешать, так что на указанное время их лучше не планировать.
Напомним, странности с еще одной мангальной зоной происходят в Демском районе. Там легальную зону, относящуюся к официальным, еще не демонтировали, но на основании собрания жителей признали «недействительной» и всех, кто решается разжигать на набережной озера Кустаревского безжалостно штрафуют.