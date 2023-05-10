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Никакого шашлыка: в Уфе закроют мангальную зону в парке Лесоводов

10 мая 2023, 07:02
Фото: mkset.ru

В Уфе 11 мая закроют мангальную зону в парке Лесоводов

Все дело в пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе мэрии Уфы 10 мая.

Завтра в Уфе пройдут учения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Площадкой для мероприятия выбрали парк Лесоводов, так что горожанам и гостям столицы стоит заранее продумать свои планы, если они строили их на парк.

Однако не стоит отчаиваться, без шашлыков парк Лесоводов оставят лишь на несколько часов, продлятся возможные неудобства с 10 до 12 часов четверга 11 мая.

Однако и простой прогулке мероприятия по пожарной безопасности могут помешать, так что на указанное время их лучше не планировать.

Напомним, странности с еще одной мангальной зоной происходят в Демском районе. Там легальную зону, относящуюся к официальным, еще не демонтировали, но на основании собрания жителей признали «недействительной» и всех, кто решается разжигать на набережной озера Кустаревского безжалостно штрафуют.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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