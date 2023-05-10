Никакого шашлыка: в Уфе закроют мангальную зону в парке Лесоводов

Напомним, странности с еще одной мангальной зоной происходят в Демском районе. Там легальную зону, относящуюся к официальным, еще не демонтировали, но на основании собрания жителей признали «недействительной» и всех, кто решается разжигать на набережной озера Кустаревского безжалостно штрафуют.