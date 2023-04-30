Клубничка в дыму: увидели, как уфимцы открыли жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов

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Published Сегодня, 05:41
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В субботу, 29 апреля, начались первые три дня выходных из майских праздников. И в эти дни, как во всем известной кинокартине «Достучаться до небес», только и разговоров, что о шашлыках.
Корреспондент Mkset в это день встречал на железнодорожном вокзале ретро-поезд Победы. И не успел поезд Победы двинуться дальше в путь, в толпе стали слышаться семейные разговоры о том, что «надо бы поторопиться, а то шашлыки не успеем пожарить». Несколько сомневаясь в том, что в столь ранний час уже тлеют угли на шашлычных «легалах» города, было решено все же проверить обстановку и поехать в парк Лесоводов.
Встречал парк со стороны Ботанического сада чинно и благородно. Тихая тропинка, родители с детьми на самокатах и на велосипедах. Терпеливые объяснения детям о том, что норы бывают только в земле, а на деревьях — дупла. В парке почти безлюдно, кроме редких проезжающих мимо велосипедистов никого нет — и это наводило на мысли о том, что приехали оценить масштаб шашлычного раздолья мы рановато.
Долгая прогулка по тихим тропинкам в жаркую субботу все равно приносила удовольствие. Обычно робкие в апреле первоцветы раскинулись на лесных опушках коврами, птицы пели, а белки прыгали слишком быстро, чтобы поймать их в кадр. А еще в парке лесоводов орудуют дятлы. Весьма редкий и непривычный звук для горожанина-домоседа.
Набравшись впечатлений уже от самого пути, мы продолжили путь до площадки для пикников и сначала немного испугались. Запах шашлыка и сизый дым чувствовались уже из леса. Следом в глаза бросилась забитая парковка — и это в первом часу дня, когда, казалось бы, можно еще нежиться в кровати, отсыпаясь после рабочей недели. Но нет, шашлык, оказалось, не терпит отлагательств.
На поле или же в мангальной зоне уже в первом часу дня если и было где упасть яблоку, то вряд ли бы нашлось место для еще пары компаний. С учетом того, что размещаться хочется все-таки не впритык с соседями. Соседство было тесным даже в начале дня. Сизый дым стелился над поляной, однако по тому, что в части мангалов еще только начинали «раскочегаривать» угли, можно было предположить, что к вечеру мангалы ставили уже в несколько этажей.
Ничего особо примечательного в парке замечено не было. Уфимцы за очерченную правилами линию не стремились, спокойно теснясь на имеющемся законном пространстве для жарки. Порезвиться однако с мячом или поиграть в бадминтон на площадке уже ближе к обеду было не то чтобы затруднительно, а скорее даже проблематично. Рискнуть, конечно можно, да и уфимцы рисковали, но слишком велика была вероятность того, что воланчик или мяч улетит в мангал к соседям.
Для тех, кто очень любит риск, на месте с опасной концентрацией жирного мяса на огне продавали еще и клубнику. Какова летняя ягода в апреле можно только догадываться, рисковать и пробовать мы, однако, не стали, усладив ярким пятном лишь взгляд. А столь радикальные гастрономические решения оставили тем, кто любит экстрим.
Аномальная для апреля жара заманила в парк и тех, кто пришел туда не ради мяса на огне. Если в части парка со стороны ВДНХ и Ботанического сада было тихо и почти безлюдно, то начиная от мангальной зоны и до самого входа со стороны было весьма многолюдно. Так что выбраться на природу в Уфе легко можно находясь в центре города, и, безусловно, радует, что уфимцы и гости столицы этой возможностью пользуются.