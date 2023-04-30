Клубничка в дыму: увидели, как уфимцы открыли жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов

На поле или же в мангальной зоне уже в первом часу дня если и было где упасть яблоку, то вряд ли бы нашлось место для еще пары компаний. С учетом того, что размещаться хочется все-таки не впритык с соседями. Соседство было тесным даже в начале дня. Сизый дым стелился над поляной, однако по тому, что в части мангалов еще только начинали «раскочегаривать» угли, можно было предположить, что к вечеру мангалы ставили уже в несколько этажей.