mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Изображение материала

Клубничка в дыму: увидели, как уфимцы открыли жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов

30 апреля 2023, 05:41
Фото: mkset.ru
Даже в 12 часов дня субботы мангальная зона парка Лесоводов была плотно заселена изголодавшимися по пикниками уфимцами.

В субботу, 29 апреля, начались первые три дня выходных из майских праздников. И в эти дни, как во всем известной кинокартине «Достучаться до небес», только и разговоров, что о шашлыках.

в парке происходит сущий кошмар для вегетарианцевв парке происходит сущий кошмар для вегетарианцев
в парке происходит сущий кошмар для вегетарианцев
Фото: 1MI

Корреспондент Mkset в это день встречал на железнодорожном вокзале ретро-поезд Победы. И не успел поезд Победы двинуться дальше в путь, в толпе стали слышаться семейные разговоры о том, что «надо бы поторопиться, а то шашлыки не успеем пожарить». Несколько сомневаясь в том, что в столь ранний час уже тлеют угли на шашлычных «легалах» города, было решено все же проверить обстановку и поехать в парк Лесоводов.

двойная жара в парке Лесоводовдвойная жара в парке Лесоводов
двойная жара в парке Лесоводов
Фото: 1MI

Встречал парк со стороны Ботанического сада чинно и благородно. Тихая тропинка, родители с детьми на самокатах и на велосипедах. Терпеливые объяснения детям о том, что норы бывают только в земле, а на деревьях — дупла. В парке почти безлюдно, кроме редких проезжающих мимо велосипедистов никого нет — и это наводило на мысли о том, что приехали оценить масштаб шашлычного раздолья мы рановато.

шашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнетшашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнет
шашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнетшашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнет
шашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнетшашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнет
шашлыками на красной линии по улице Менделеева, что называется и не пахнет
Фото: mkset.ru

Долгая прогулка по тихим тропинкам в жаркую субботу все равно приносила удовольствие. Обычно робкие в апреле первоцветы раскинулись на лесных опушках коврами, птицы пели, а белки прыгали слишком быстро, чтобы поймать их в кадр. А еще в парке лесоводов орудуют дятлы. Весьма редкий и непривычный звук для горожанина-домоседа.

зеленая дорогазеленая дорога
зеленая дорогазеленая дорога
зеленая дорогазеленая дорога
зеленая дорога
Фото: mkset.ru

Набравшись впечатлений уже от самого пути, мы продолжили путь до площадки для пикников и сначала немного испугались. Запах шашлыка и сизый дым чувствовались уже из леса. Следом в глаза бросилась забитая парковка — и это в первом часу дня, когда, казалось бы, можно еще нежиться в кровати, отсыпаясь после рабочей недели. Но нет, шашлык, оказалось, не терпит отлагательств.

мы еще в лесу, а запах весны резко меняется на запах дыма и мяса, который сбивает с ногмы еще в лесу, а запах весны резко меняется на запах дыма и мяса, который сбивает с ног
мы еще в лесу, а запах весны резко меняется на запах дыма и мяса, который сбивает с ногмы еще в лесу, а запах весны резко меняется на запах дыма и мяса, который сбивает с ног
мы еще в лесу, а запах весны резко меняется на запах дыма и мяса, который сбивает с ног
Фото: mkset.ru

На поле или же в мангальной зоне уже в первом часу дня если и было где упасть яблоку, то вряд ли бы нашлось место для еще пары компаний. С учетом того, что размещаться хочется все-таки не впритык с соседями. Соседство было тесным даже в начале дня. Сизый дым стелился над поляной, однако по тому, что в части мангалов еще только начинали «раскочегаривать» угли, можно было предположить, что к вечеру мангалы ставили уже в несколько этажей.

особого простора уже нетособого простора уже нет
особого простора уже нетособого простора уже нет
особого простора уже нетособого простора уже нет
особого простора уже нетособого простора уже нет
особого простора уже нетособого простора уже нет
особого простора уже нет
Фото: mkset.ru

Ничего особо примечательного в парке замечено не было. Уфимцы за очерченную правилами линию не стремились, спокойно теснясь на имеющемся законном пространстве для жарки. Порезвиться однако с мячом или поиграть в бадминтон на площадке уже ближе к обеду было не то чтобы затруднительно, а скорее даже проблематично. Рискнуть, конечно можно, да и уфимцы рисковали, но слишком велика была вероятность того, что воланчик или мяч улетит в мангал к соседям.

эта игра не без правил...эта игра не без правил...
эта игра не без правил...эта игра не без правил...
эта игра не без правил...
Фото: mkset.ru

Для тех, кто очень любит риск, на месте с опасной концентрацией жирного мяса на огне продавали еще и клубнику. Какова летняя ягода в апреле можно только догадываться, рисковать и пробовать мы, однако, не стали, усладив ярким пятном лишь взгляд. А столь радикальные гастрономические решения оставили тем, кто любит экстрим.

ммм, клубника с дымкомммм, клубника с дымком
ммм, клубника с дымком
Фото: mkset.ru

Аномальная для апреля жара заманила в парк и тех, кто пришел туда не ради мяса на огне. Если в части парка со стороны ВДНХ и Ботанического сада было тихо и почти безлюдно, то начиная от мангальной зоны и до самого входа со стороны было весьма многолюдно. Так что выбраться на природу в Уфе легко можно находясь в центре города, и, безусловно, радует, что уфимцы и гости столицы этой возможностью пользуются.

есть досуг и кроме мясаесть досуг и кроме мяса
есть досуг и кроме мяса
Фото: mkset.ru
Читайте также:
Где можно пожарить шашлыки в Уфе в 2023 году: полный список легальных площадок
Индекс шашлыка: во сколько жителям Башкирии встанут майские праздники в 2023 году
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале
Вчера, 07:18
В Уфе запустили фонтан в парке Кашкадан: показываем, как это было
Вчера, 16:23
Уфимцев предупредили о смертельной опасности жары на майских праздниках
Сегодня, 04:20
Эксперты раскрыли, во что превратится шашлык снятый с огня 4 часа назад в Башкирии
Сегодня, 06:05
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
28 апреля 13:13