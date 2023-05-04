Квартира ради шашлыков: жительница Яркого в Уфе о том, почему против сноса мангалов

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Страсти вокруг будущего мангальной зоны на набережной экогорода или же микрорайона «Яркий» разгораются. 3 мая в 19 часов жители района встретились на набережной с администрацией Демского района и с представителем застройщика ГК «Третий Трест». В местных популярных сообществах в социальных сетях распространяется информация о том, что на вчерашнем решении большинством голосов было принято решение мангальную зону снести, а жарить шашлыки на набережной озера Кустаревского запретить.
Между тем именно эта набережная — единственная легальная площадка для жарки шашлыка в Демском районе. Мы поговорили с жительницей района Евгенией (имя изменено — прим.ред.), которая крайне обескуражена перспективой остаться без возможности пожарить мясо у себя во дворе.
Для начала наша собеседница возмутилась тем, что собрание, на котором голосованием решалась судьба мангальной зоны на набережной в Ярком, проходило, можно сказать, в рабочее время. Евгения уверена, что в 19 часов освобождается с работы лишь часть местных жителей — она как раз из-за рабочего графика не смогла присутствовать ни на обсуждении, ни на голосовании.
— На самом деле сейчас у нас в чатах происходят очень горячие баталии. Но все по большей части просто негодуют и делятся эмоциями, я пока не видела, чтобы кто-то делал какие-то предложения о том, как мы могли бы свою мангальную зону отстоять, — делится жительница Яркого, для которой набережная в нынешнем виде и функционале очень важна.
По словам нашей собеседницы, на собрании 3 мая все было не совсем так гладко, как это описывается в постах в местных группах в соцсетях.
— Они пишут, что на собрании чуть ли не единогласно все высказались за снос мангалов. Ничего подобного — там были и те, кто выступал против, но им не давали сказать, перекрикивали их. Если бы дали возможность высказаться всем, а не только мамочкам и пожилым жителям, которым в 19 часов удобно встречаться, то картина бы наверняка была другая, — полагает Евгения.
Уже вечером 3 мая Евгения заметила, как на набережную приезжали пожарные. «Разжигателей», устроившихся на новой набережной, оштрафовали. Женщина не исключает, что это что-то вроде показательной порки — и теперь местных любителей гриля и гостей со всей Демы будут перевоспитывать и отучать от мяса на огне штрафами. Тем более в том же посте, где сообщалось о демонтаже, был и анонс открытия в «Ярком» опорного пункта полиции.
— Если даже такими мерами желающих жарить мясо выгонят с набережной, так они ведь просто пойдут дальше в лес. Только там-то как раз куда опаснее разводить огонь, вообще никакого контроля. Почему сразу сносить? Есть же варианты сделать платный вход, ведь те, кто решил пожарить мяса, наверняка, например, располагают 200 рублями. Поставить, наконец, мусорные контейнеры, нанять уборщика, — предлагает женщина.
Также недовольна Евгения и тем, что тот самый дом напротив зоны для шашлыков, по ее мнению, и «наголосовал» за демонтаж мангалов, хотя, что называется, «знали на что шли». Теперь же, по мнению Евгении, какие-то жители из этого дома решили от мангалов избавиться, ссылаясь в том числе и на шумные вечеринки под окнами.
Отдельно стоить отметить, что за эту весну набережная «вытянулась» вдоль новых кварталов и получила продолжение уже в новом формате, который сейчас популярен в городских пространствах — здесь появились подиумы и лежаки. Всё как в парке — дорожки, качели, лавочки, редкие столы и частые лежанки. На данный момент в новой части набережной все равно жарят мясо, и, как полагает наша собеседница, все равно будут это делать, причем как и сами «ярковчане», так и вся Дема.
— Странная история получается. «Ничей», а точнее общий участок берут, облагораживают, на облагороженную территорию «летят» продажи квартир. Мы сами только из-за набережной и этой мангальной зоны здесь жилье приобрели. А потом, когда «птичка в клетке», эту территорию бросают. То есть сейчас на эту оранжевую набережную будут привлекать, а потом что? — вопрошает жительница района.
Администрация Уфы пока что не давала каких-либо комментариев по ситуации, Mkset запросил комментарий в пресс-службе мэрии города. Запрос по ситуации на набережной мы также направили и в ГК «Третий Трест», ответы будут опубликованы после их получения.