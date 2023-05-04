Квартира ради шашлыков: жительница Яркого в Уфе о том, почему против сноса мангалов

Отдельно стоить отметить, что за эту весну набережная «вытянулась» вдоль новых кварталов и получила продолжение уже в новом формате, который сейчас популярен в городских пространствах — здесь появились подиумы и лежаки. Всё как в парке — дорожки, качели, лавочки, редкие столы и частые лежанки. На данный момент в новой части набережной все равно жарят мясо, и, как полагает наша собеседница, все равно будут это делать, причем как и сами «ярковчане», так и вся Дема.