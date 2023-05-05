mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Изображение материала

На Набережной в Уфе планируют открыть ресторан и термальный комплекс

5 мая 2023, 03:57
Фото: 1MI
Варианты развития набережной главе Башкирии представили на «Инвестчасе» 4 мая


На набережной реки Белой в Уфе планируют построить ресторан, термальный комплекс и центр уличного баскетбола. Известно, что Центр уличного баскетбола на новой набережной готов профинансировать крупный банк, какой именно не сообщается.

Термальный и ресторанный комплексы представила компания «Альянс». Радий Хабиров поручил организовать выездное совещание для обсуждения.

— Набережная реки Белой имеет огромное значение для города. Важно проработать концепции на местности. Мы готовы пригласить для этого архитекторов и других специалистов. Такие объекты должны быть эстетичными и технически выверенными, — высказался глава Башкирии выслушав предложения.

Напомним, в ноябре прошлого года активно обсуждалось появление на набережной детских аттракционов. Уже в феврале нынешнего года Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии раскрыл планы на жизнь набережной. В планах уже тогда было создание развернутого спорткомплекса, в том числе и для занятия баскетболом, появление парка аттракционов и прочих активностей.

В Уфе на набережной реки Белой в скором времени должен появиться речной вокзал
Узнать подробнее
Читайте также:
На набережной реки Белой в Уфе появятся детские аттракционы и карусели
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
Минздрав раскрыл состояние сотрудника ДПС, которого сбили в Уфе на репетиции парада
Сегодня, 04:38
Башкирию на майские праздники накроет шторм из дождей и гроз
Сегодня, 05:39
Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу
Вчера, 12:07
Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас
Вчера, 14:27
Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе
Вчера, 09:22
Экс-глава МВД Башкирии высказался о непринятом в России законе о домашнем насилии
Сегодня, 04:05