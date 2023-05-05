На Набережной в Уфе планируют открыть ресторан и термальный комплекс

Напомним, в ноябре прошлого года активно обсуждалось появление на набережной детских аттракционов. Уже в феврале нынешнего года Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии раскрыл планы на жизнь набережной. В планах уже тогда было создание развернутого спорткомплекса, в том числе и для занятия баскетболом, появление парка аттракционов и прочих активностей.