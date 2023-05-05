На Набережной в Уфе планируют открыть ресторан и термальный комплекс

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
На набережной реки Белой в Уфе планируют построить ресторан, термальный комплекс и центр уличного баскетбола. Известно, что Центр уличного баскетбола на новой набережной готов профинансировать крупный банк, какой именно не сообщается.
Термальный и ресторанный комплексы представила компания «Альянс». Радий Хабиров поручил организовать выездное совещание для обсуждения.
— Набережная реки Белой имеет огромное значение для города. Важно проработать концепции на местности. Мы готовы пригласить для этого архитекторов и других специалистов. Такие объекты должны быть эстетичными и технически выверенными, — высказался глава Башкирии выслушав предложения.
Напомним, в ноябре прошлого года активно обсуждалось появление на набережной детских аттракционов. Уже в феврале нынешнего года Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии раскрыл планы на жизнь набережной. В планах уже тогда было создание развернутого спорткомплекса, в том числе и для занятия баскетболом, появление парка аттракционов и прочих активностей.