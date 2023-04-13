В Уфе на набережной реки Белой в скором времени должен появиться речной вокзал

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В мэрии Уфы 12 апреля состоялось совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. Провел его мэр столицы Ратмир Мавлиев. Обсуждалось множество тем, напрямую касающихся туристической привлекательности Уфы, а также проекты преображения центра и внедрения в столице единого туристического кода.
Однако громкой и масштабной новостью с заседания стало озвученное Ратмиром Мавлиевым известие о том, что в городе в скором времени может появиться речной вокзал. Причем указал он и локацию — на новой набережной реки Белой.
Конкретики и дат пока нет — появление речного вокзала пока что задача, однако не на отдаленную, а на ближайшую перспективу.