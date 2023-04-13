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В Уфе на набережной реки Белой в скором времени должен появиться речной вокзал

13 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Эта задача поставлена городскими властями на ближайшую перспективу.

В мэрии Уфы 12 апреля состоялось совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. Провел его мэр столицы Ратмир Мавлиев. Обсуждалось множество тем, напрямую касающихся туристической привлекательности Уфы, а также проекты преображения центра и внедрения в столице единого туристического кода.

Однако громкой и масштабной новостью с заседания стало озвученное Ратмиром Мавлиевым известие о том, что в городе в скором времени может появиться речной вокзал. Причем указал он и локацию — на новой набережной реки Белой.

Конкретики и дат пока нет — появление речного вокзала пока что задача, однако не на отдаленную, а на ближайшую перспективу.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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