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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:18

Ратмир Мавлиев раскрыл креативные планы по жизни Набережной реки Белой в Уфе

28 февраля 2023, 07:15
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Активности с резиденцией Деда Мороза и банным фестивалем не последние на Набережной.

После отчета о прошедшем на минувших выходных банного фестиваля «Уфа мунса фест"на Набережной рек Белой в Уфе мэр города на оперативном совещании рассказал о том какое будущее ждет площадку.

— Мы должны подходить к вопросу комплексно. Как Радий Фаритович поручил загружать Набережную мероприятиями. У нас практически месяц работала резиденция Деда Мороза, которую посетили около 100 тысяч человек. Банный фестиваль. Мы должны полноценный календарь составить, а не просто пару колонок летом поставить, а именно наполнять площадку смыслом и дать жителям понять, что она работает и доступна для всех — заявил Ратмир Мавлиев.

В планах создание развернутого спорткомплекса, в том числе и для занятия баскетболом, появление на Набережной парка аттракционов и прочих активностей на площадке.

— Надо больше таких креативных мероприятий проводить, — резюмировал мэр.

#Город#Ирина Деревянчук
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