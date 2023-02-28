Ратмир Мавлиев раскрыл креативные планы по жизни Набережной реки Белой в Уфе

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
После отчета о прошедшем на минувших выходных банного фестиваля «Уфа мунса фест"на Набережной рек Белой в Уфе мэр города на оперативном совещании рассказал о том какое будущее ждет площадку.
— Мы должны подходить к вопросу комплексно. Как Радий Фаритович поручил загружать Набережную мероприятиями. У нас практически месяц работала резиденция Деда Мороза, которую посетили около 100 тысяч человек. Банный фестиваль. Мы должны полноценный календарь составить, а не просто пару колонок летом поставить, а именно наполнять площадку смыслом и дать жителям понять, что она работает и доступна для всех — заявил Ратмир Мавлиев.
В планах создание развернутого спорткомплекса, в том числе и для занятия баскетболом, появление на Набережной парка аттракционов и прочих активностей на площадке.
— Надо больше таких креативных мероприятий проводить, — резюмировал мэр.