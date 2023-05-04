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Озвучено число жителей Башкирии, живущих за чертой бедности

4 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI

Росстат: 400 тысяч жителей Башкирии живут за чертой бедности

Всего в России насчитывается свыше 14 миллионов граждан с экстремально низкими доходами

Порядка 404,2 тысяч граждан республики живут за чертой бедности. Их доходы по в 2022 году не превышали размер прожиточного минимума. Всего по России насчитывается 14,3 млн жителей с крайне низкими доходами .Об этом гласят данные Росстата.

При этом на протяжении минувших нескольких лет численность граждан с доходами, не превышающими прожиточный минимум, уменьшается. Так, в 2020 году их было 469,7 тысяч человек, а в 2021 — 455,7 тысяч.

Напомним, ранее власти Башкирии сообщили о намерении уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума путем актуализации региональной программы. Так, республика, по итогам 9 месяцев 2022 года, находится на 7 месте среди регионов ПФО по реальным денежным доходам и на 5 месте по уровню среднедушевых денежных доходов.

 

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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