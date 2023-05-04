Озвучено число жителей Башкирии, живущих за чертой бедности

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Порядка 404,2 тысяч граждан республики живут за чертой бедности. Их доходы по в 2022 году не превышали размер прожиточного минимума. Всего по России насчитывается 14,3 млн жителей с крайне низкими доходами .Об этом гласят данные Росстата.
При этом на протяжении минувших нескольких лет численность граждан с доходами, не превышающими прожиточный минимум, уменьшается. Так, в 2020 году их было 469,7 тысяч человек, а в 2021 — 455,7 тысяч.
Напомним, ранее власти Башкирии сообщили о намерении уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума путем актуализации региональной программы. Так, республика, по итогам 9 месяцев 2022 года, находится на 7 месте среди регионов ПФО по реальным денежным доходам и на 5 месте по уровню среднедушевых денежных доходов.