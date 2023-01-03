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Росстат озвучил сумму, необходимую для жизни в Башкирии

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI
Данные опубликованы в отчете Росстата о социально-экономическом положении России с января по ноябрь 2022 года.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии, по данным Росстата, в ноябре составила 18 135 рублей 80 копеек. Это выше среднего показателя по стране на 1% (среднероссийская стоимость набора оценивается аналитиками в 17 918 рублей 40 копеек). С декабря 2021 года данный показатель в Башкирии вырос на 6,9%.

К слову, в соседнем Татарстане аналогичный показатель оценивается в 17 448 рублей 80 копеек — на 687 рублей дешевле.
 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг оценивает покупательную способность населения. В состав набора включены 30 видов продуктов, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

#Валерия Панаева
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