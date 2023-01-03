Росстат озвучил сумму, необходимую для жизни в Башкирии

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии, по данным Росстата, в ноябре составила 18 135 рублей 80 копеек. Это выше среднего показателя по стране на 1% (среднероссийская стоимость набора оценивается аналитиками в 17 918 рублей 40 копеек). С декабря 2021 года данный показатель в Башкирии вырос на 6,9%.