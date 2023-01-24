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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Башкирии станет меньше бедных жителей

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI

В Башкирии станет меньше бедных жителей

Речь идет о гражданах, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Власти Башкирии намерены уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума путем актуализации региональной программы. Так, республика, по итогам 9 месяцев 2022 года, находится на 7 месте среди регионов ПФО по реальным денежным доходам и на 5 месте по уровню среднедушевых денежных доходов.

— При этом до 2030 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике, как и по всей стране, должна быть снижена вдвое, — напомнил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Известно, что проект постановления о внесении изменений в региональную программу уже разработан министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии в соответствии с единым планом по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Как сообщает глава Минтруда РБ Ленара Иванова, были откорректированы показатели «Уровень бедности», «Темп роста реальной среднемесячной заработной платы» и «Темп роста реального среднедушевого дохода». А сам проект региональной программы предусматривает пять задач, достигаться которые будут при помощи комплекса мероприятий.

Ранее мы показывали как выглядит среднестатистический житель Башкирии по версии нейросети. 

Как выглядит среднестатистический житель Башкирии по версии нейросети
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#Элина Сайфранова#Экономика
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