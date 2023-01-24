В Башкирии станет меньше бедных жителей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Власти Башкирии намерены уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума путем актуализации региональной программы. Так, республика, по итогам 9 месяцев 2022 года, находится на 7 месте среди регионов ПФО по реальным денежным доходам и на 5 месте по уровню среднедушевых денежных доходов.
— При этом до 2030 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике, как и по всей стране, должна быть снижена вдвое, — напомнил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Известно, что проект постановления о внесении изменений в региональную программу уже разработан министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии в соответствии с единым планом по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Как сообщает глава Минтруда РБ Ленара Иванова, были откорректированы показатели «Уровень бедности», «Темп роста реальной среднемесячной заработной платы» и «Темп роста реального среднедушевого дохода». А сам проект региональной программы предусматривает пять задач, достигаться которые будут при помощи комплекса мероприятий.
Ранее мы показывали как выглядит среднестатистический житель Башкирии по версии нейросети.