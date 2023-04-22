Появилось видео смертельного столкновения маршрутки с легковушкой в Башкирии

В микроавтобусе «Пежо Боксер» в момент происшествия находилось 14 человек, 10 из которых также были доставлены в «Дюртюлинскую ЦРБ» для осмотра. Известно, что перевозкой пассажиров по маршруту «Уфа-Ижевск» занимался частная компания.