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Появилось видео смертельного столкновения маршрутки с легковушкой в Башкирии

22 апреля 2023, 08:31
Фото: Владимир Севастьянов // telegram
ДТП произошло сегодня ранним утром в Дюртюлинском районе. Один человек погиб, еще 11 пострадали.

Появились кадры с места смертельного ДТП в Дюртюлинском районе. По информации МЧС Башкирии, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля «Мазда СХ-9», еще один пассажир пострадал.

В микроавтобусе «Пежо Боксер» в момент происшествия находилось 14 человек, 10 из которых также были доставлены в «Дюртюлинскую ЦРБ» для осмотра. Известно, что перевозкой пассажиров по маршруту «Уфа-Ижевск» занимался частная компания. 

Видео: Видео: МЧС РБ. Фото: Владимир Севастьянов//telegram

Обстоятельства ДТП устанавливаются, также доследственную проверку проводит и СК Башкирии. В ходе проверки действиям водителей, а также компании перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам.

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#Элина Сайфранова#Видео
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