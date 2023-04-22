Появилось видео смертельного столкновения маршрутки с легковушкой в Башкирии

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Появились кадры с места смертельного ДТП в Дюртюлинском районе. По информации МЧС Башкирии, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля «Мазда СХ-9», еще один пассажир пострадал.
В микроавтобусе «Пежо Боксер» в момент происшествия находилось 14 человек, 10 из которых также были доставлены в «Дюртюлинскую ЦРБ» для осмотра. Известно, что перевозкой пассажиров по маршруту «Уфа-Ижевск» занимался частная компания.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, также доследственную проверку проводит и СК Башкирии. В ходе проверки действиям водителей, а также компании перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам.