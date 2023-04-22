Маршрутка с 14 пассажирами столкнулась с легковушкой в Башкирии: есть жертвы

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Сегодня, 22 апреля, в 09:30 поступило сообщение о столкновении Мазды СХ-9 и микроавтобуса марки Пежо Боксер. Как сообщает МЧС, авария произошла в Дюртюлинском районе на дороге «Нефтекамск-Дюртюли».
К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб, еще один пассажир пострадал. В микроавтобусе на момент ДТП находилось 14 человек, 10 из которых пострадали. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.
Известно, что автобус следовал по маршруту «Уфа-Ижевск». Перевозкой пассажиров занималась частная компания. Причины происшествия устанавливаются.