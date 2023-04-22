Маршрутка с 14 пассажирами столкнулась с легковушкой в Башкирии: есть жертвы

К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб, еще один пассажир пострадал. В микроавтобусе на момент ДТП находилось 14 человек, 10 из которых пострадали. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.