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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 07:56

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Маршрутка с 14 пассажирами столкнулась с легковушкой в Башкирии: есть жертвы

22 апреля 2023, 06:12
Фото: МЧС

В Башкирии в ДТП с автобусом погиб водителя легковушки

ДТП произошло сегодня утром в Дюртюлинском районе.

Сегодня, 22 апреля, в 09:30 поступило сообщение о столкновении Мазды СХ-9 и микроавтобуса марки Пежо Боксер. Как сообщает МЧС, авария произошла в Дюртюлинском районе на дороге «Нефтекамск-Дюртюли».

К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб, еще один пассажир пострадал. В микроавтобусе на момент ДТП находилось 14 человек, 10 из которых пострадали. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Уфа-Ижевск». Перевозкой пассажиров занималась частная компания. Причины происшествия устанавливаются.

#Элина Сайфранова
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