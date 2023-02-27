В Башкирии в ДТП с пассажирским автобусом пострадали двое человек

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
В Баймаксом районе республики произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что инцидент произошел около трех часов дня на 15-м километре автодороги Баймак — Гадельбаево. Столкновение произошло между двумя автомобилями — легковым ВАЗом и автобусом ПАЗ.
В салоне автобуса на момент столкновения находилась 16 человек — никто из них не пострадал. Водитель и пассажир легкового авто получили травмы.