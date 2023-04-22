В Башкирии следователи проверят смертное ДТП с участием автобуса частного перевозчика

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:57
В Башкирии следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором погиб один человек.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. В ходе проверки действиям водителей, а также компании перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам.
Напомним, что столкновение легкового автомобиля «Мазда СХ-9» и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло сегодня около 7:30 часов на дороге «Нефтекамск — Дюртюли».
В результате ДТП водитель «Мазды» погиб. В автобусе на момент ДТП находилось 14 человек. Все пострадавшие были доставлены в «Дюртюлинскую ЦРБ».