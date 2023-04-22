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В Башкирии следователи проверят смертное ДТП с участием автобуса частного перевозчика

22 апреля 2023, 07:40
Фото: СК РБ
Столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса «Уфа-Ижевск» произошло сегодня утром на дороге «Нефтекамск — Дюртюли».

В Башкирии следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором погиб один человек.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. В ходе проверки действиям водителей, а также компании перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам.

Напомним, что столкновение легкового автомобиля «Мазда СХ-9» и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло сегодня около 7:30 часов на дороге «Нефтекамск — Дюртюли».

В результате ДТП водитель «Мазды» погиб. В автобусе на момент ДТП находилось 14 человек. Все пострадавшие были доставлены в «Дюртюлинскую ЦРБ».

В Башкирии произошло смертельное ДТП с автобусом частного перевозчика
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#Элина Сайфранова
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