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«Очень серьезно заболел»: Элвин Грей сделал признание с больничной койки

19 апреля 2023, 15:56
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Элвина Грея

Советник Хабирова и известный певец Радик Юльякшин признался в проблемах со здоровьем

Несмотря на озвучнный диагноз у артиста остались силы улыбаться.

В личном блоге известного певца башкирской и татарской эстрады, народного артиста Башкирии и Татарстана Радика Юльякшина, который также является советником Радия Хабирова, появилось видео с больничной койки.

Певец в компании товарища лежит в лангете, которую носит после того как попал в ДТП. Мужчина сообщает, что «Радик у нас очень серьезно заболел».

Однако долго сдерживать интригу у артистов не получается и о диагноз артиста раскрывают — у него обнаружили радикулит.

 

Видео: видео из телеграм-канала Элвина Грея

Напомним, не так давно Радик Юльякшин сменил имидж, нарастив белые дреды, напоминающие прошлый образ певца Shaman. Однако тут не задался, артист повредил руку на сьемках клипа и перенес несколько концертов на июнь.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
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