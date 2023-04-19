«Очень серьезно заболел»: Элвин Грей сделал признание с больничной койки

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В личном блоге известного певца башкирской и татарской эстрады, народного артиста Башкирии и Татарстана Радика Юльякшина, который также является советником Радия Хабирова, появилось видео с больничной койки.
Певец в компании товарища лежит в лангете, которую носит после того как попал в ДТП. Мужчина сообщает, что «Радик у нас очень серьезно заболел».
Однако долго сдерживать интригу у артистов не получается и о диагноз артиста раскрывают — у него обнаружили радикулит.
Напомним, не так давно Радик Юльякшин сменил имидж, нарастив белые дреды, напоминающие прошлый образ певца Shaman. Однако тут не задался, артист повредил руку на сьемках клипа и перенес несколько концертов на июнь.