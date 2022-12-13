Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО

Советник главы Башкирии и известный певец башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, широко известный под псевдонимом Элвин Грей, вернулся из зоны СВО, где побывал с гуманитарным конвоем. Артист поделился впечатлениями с поклонниками в своем telegram-канале и назвал минувшую командировку «непростой».
В канале он пояснил, что подробностей рассказывать не будет, однако крайне подробно и эмоционально высказался об увиденном в запрещенной в России социальной сети Instagram (принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Причем скриншоты высказывания из запрещенной соцсети артист опубликовал под тем самым постом в telegram.
— Командировка была не простой — от рубежей Николаевской области до Харьковской. Подробно рассказывать не буду. Да вы и устали, наверное, от этого уже на моем канале, который превратился вместо музыкального контента в какой-то «Агит про». Извиняюсь, — написал Юльякшин.
— Сам для себя выяснил все, что хотел, — добавил артист.
Также Юльякшин в своем монологе рассказал, что гордится за друга, который участвует в СВО и назвал «дебилами» тех, кто принял решение покинуть страну после начала спецоперации. Элвин Грей признался, что «плохо изучал географию и историю в свое время» и добавил, что ему жалко жителей Украины, которым «промывали мозги».
Напомним, ради поездки в зону СВО с гумконвоем из Башкирии артист отменил 6 концертов в городах Сибири. Вчера в канале артиста появилось объявление об отмене концертов и в январе. Причина не сообщается.