Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО

Также Юльякшин в своем монологе рассказал, что гордится за друга, который участвует в СВО и назвал «дебилами» тех, кто принял решение покинуть страну после начала спецоперации. Элвин Грей признался, что «плохо изучал географию и историю в свое время» и добавил, что ему жалко жителей Украины, которым «промывали мозги».