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Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО

Сегодня, 06:23
Фото: telegram-канал Элвин Грей

Советник Хабирова Элвин Грей решил извиниться после поездки в зону СВО

Стало известно, за что принес извинения Радик Юльякшин.

Советник главы Башкирии  и известный певец башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, широко известный под псевдонимом Элвин Грей, вернулся из зоны СВО, где побывал с гуманитарным конвоем. Артист поделился впечатлениями с поклонниками в своем telegram-канале и назвал минувшую командировку «непростой».

В канале он пояснил, что подробностей рассказывать не будет, однако крайне подробно и эмоционально высказался об увиденном в запрещенной в России социальной сети Instagram (принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Причем скриншоты высказывания из запрещенной соцсети артист опубликовал под тем самым постом в telegram.

— Командировка была не простой — от рубежей Николаевской области до Харьковской. Подробно рассказывать не буду. Да вы и устали, наверное, от этого уже на моем канале, который превратился вместо музыкального контента в какой-то «Агит про». Извиняюсь, — написал Юльякшин.

— Сам для себя выяснил все, что хотел, — добавил артист.

Также Юльякшин в своем монологе рассказал, что гордится за друга, который участвует в СВО и назвал «дебилами» тех, кто принял решение покинуть страну после начала спецоперации. Элвин Грей признался, что «плохо изучал географию и историю в свое время» и добавил, что ему жалко жителей Украины, которым «промывали мозги».

Напомним, ради поездки в зону СВО с гумконвоем из Башкирии артист отменил 6 концертов в городах Сибири. Вчера в канале артиста появилось объявление об отмене концертов и в январе. Причина не сообщается.

Элвин Грей отменил 6 концертов, чтобы выступить в зоне СВО перед бойцами из Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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