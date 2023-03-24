Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей поехал в тур в куртке с флагом и косами Shaman

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
24 марта у заслуженного артиста Башкирии и советника главы Башкирии Радия Хабирова Радика Юльякшина стартовал гастрольный тур. Перед тем как отправиться в первый город тура татарский город Чистополь артист, широко известный под псевдонимом Элвин Грей, выложил видео на котором предстал в весьма неожиданном свете.
На голове у известного певца башкирской и татарской эстрады появились нарощенные белые дреды, которые даже у поклонников певца вызвали стойкую ассоциацию с известным российским певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman. Сейчас у Дронова короткая светлая стрижка с челкой, а вот платиновые дреды на голове артист носил ранее, с ними и был записан клип на композицию «Я русский».
Привлек внимание и look Радика Юльякшина, на нем была надета жилетка в цветах российского флага. Нельзя не напомнить и о том, что не так давно Радик Юльякшин посетил зону проведения СВО, после поездки у него в жизни произошла мощная переоценка ценностей. После зоны СВО певец уехал в Таиланд в отпуск, однако по возвращению в аэропорту Уфы его встречали с повесткой в следственный комитет.