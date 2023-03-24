Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей поехал в тур в куртке с флагом и косами Shaman

Привлек внимание и look Радика Юльякшина, на нем была надета жилетка в цветах российского флага. Нельзя не напомнить и о том, что не так давно Радик Юльякшин посетил зону проведения СВО, после поездки у него в жизни произошла мощная переоценка ценностей. После зоны СВО певец уехал в Таиланд в отпуск, однако по возвращению в аэропорту Уфы его встречали с повесткой в следственный комитет.