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Элвин Грей прокомментировал попытку вручить ему повестку в Следком в аэропорту Уфы

4 февраля 2023, 15:40
Фото: 1MI
По словам юриста певца речь действительно идет «о деле сотрудников ГАИ».

Известный певец башкирской и татарской эстрады и советник главы Башкирии Радия Хабирова Радика Юльякшина, более известный широкой публике под творческим псевдонимом Элвин Грей прокомментировал программе «Вести» на ГТРК «Башкортостан» попытку сотрудников следственного комитета вручить ему повестку в СК в качестве свидетеля по делу, о котором оперативники в аэропорту рассказывать певцу не стали.

На такой прием в родном городе Элвин Грей отреагировал выложенным в соцсетях видео общения с сотрудниками и сопроводительным постом о том, что после 26 часов в дороге он хотел отдохнуть и иронично поблагодарил Уфу за теплый прием. Позже в телеграм-канале Mash-Batash появилась информация о том, что якобы вызывали в СК Юльякшина в связи с якобы причастностью его супруги Инзили к делу о сотрудниках ГАИ, более известному в Башкирии как дело Ильдуса Шайбакова и его подчиненных.

— Я, безусловно, явлюсь в Следственный комитет города Уфы. По словам моего юриста, действительно, речь пойдет о деле сотрудников ГАИ. Я думаю, что меня намеренно провоцируют и притягивают «за уши» к этому делу через супругу, чтобы придать делу большой общественный резонанс. Вместо того, чтобы просто позвонить по телефону и пригласить на беседу — органы устроили в аэропорту шоу по вручению повестки — прокомментировал «Вестям» ситуацию артист.

Также он возмутился тем, каким образом ему пытались вручить повестку и столь пристальное внимание к своей персоне сравнил с шоу. Между тем отметил Элвин Грей и тот момент, что его супруга Инзиля действительно обучалась в автошколе, после обучения экзамен по вождению она сдала с первого раза, а «правила» она дважды сдавала в Сибае.

— Чтобы вручить повестку они отслеживают мое передвижение, отправляют оперативную группу ночью в аэропорт, следят за встречающим меня авто. Осталось только надеть маски и с автоматами положить на пол, чтобы вручить повестку — отметил Радик Юльякшин.
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