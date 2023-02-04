Элвин Грей прокомментировал попытку вручить ему повестку в Следком в аэропорту Уфы

На такой прием в родном городе Элвин Грей отреагировал выложенным в соцсетях видео общения с сотрудниками и сопроводительным постом о том, что после 26 часов в дороге он хотел отдохнуть и иронично поблагодарил Уфу за теплый прием. Позже в телеграм-канале Mash-Batash появилась информация о том, что якобы вызывали в СК Юльякшина в связи с якобы причастностью его супруги Инзили к делу о сотрудниках ГАИ, более известному в Башкирии как дело Ильдуса Шайбакова и его подчиненных.