Советник главы Башкирии Радик Юльякшин пострадал в ДТП на съемках клипа

Также к публикации в соцсетях Элвин Грей прикрепляет фотографии с бандажом на руке, а также с места съемок видеоклипа. На кадрах видно, как автомобиль с исполнителем переворачивается набок, в результате чего его рука оказывается зажатой между асфальтом и транспортным средством.