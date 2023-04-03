Советник главы Башкирии Радик Юльякшин пострадал в ДТП на съемках клипа

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
Элвин Грей сообщил о переносе нескольких концертов из-за форс-мажора, который произошел с ним на съемках клипа. Об этом исполнитель сообщил сегодня, 3 апреля, в своих социальных сетях.
— Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание, — написал Элвин Грей.
Также к публикации в соцсетях Элвин Грей прикрепляет фотографии с бандажом на руке, а также с места съемок видеоклипа. На кадрах видно, как автомобиль с исполнителем переворачивается набок, в результате чего его рука оказывается зажатой между асфальтом и транспортным средством.
Ранее исполнитель предстал перед публикой в новом образе - с нарощенными белыми дредами. Однако новая прическа у поклонников вызвала стойкую ассоциацию с известным российским певцом Ярославом Дроновым.