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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Советник главы Башкирии Радик Юльякшин пострадал в ДТП на съемках клипа

3 апреля 2023, 05:33
Фото: 1MI
Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях.

Элвин Грей сообщил о переносе нескольких концертов из-за форс-мажора, который произошел с ним на съемках клипа. Об этом исполнитель сообщил сегодня, 3 апреля, в своих социальных сетях.

— Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание, — написал Элвин Грей.

Также к публикации в соцсетях Элвин Грей прикрепляет фотографии с бандажом на руке, а также с места съемок видеоклипа. На кадрах видно, как автомобиль с исполнителем переворачивается набок, в результате чего его рука оказывается зажатой между асфальтом и транспортным средством.

Фото: Элвин Грей // Telegram

Ранее исполнитель предстал перед публикой в новом образе - с нарощенными белыми дредами. Однако новая прическа у поклонников вызвала стойкую ассоциацию с известным российским певцом Ярославом Дроновым. 

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