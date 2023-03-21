Мэр Уфы Ратмир Мавлиев открыл велосезон

Отметим, что это не первый раз, когда сити-менеджер рассказывает о своих велопрогулках в соцсетях. Так, об открытии велосезона он уже ранее сообщал годом ранее. Примечательно, что тогда публикация мэра вызвала большой ажиотаж среди пользователей соцсетей. Так, уфимцы поинтересовались в комментариях, по каким улицам ездит сити-менеджер, а также предложили ему проехать на двухколесном транспорте «по спальным районам», да и «по всем улицам». По мнению горожан, на тот момент многие улицы Уфы были очень грязными на фоне весеннего таяния снега.