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Власти назвали дату, когда вся Башкирия будет очищена от мусора

17 апреля 2023, 07:55
Фото: mkset.ru
Ранее Хабиров грозил главам районов увольнением, если в срок до 17 апреля общественные территории не будут приведены в порядок после зимы.

Сегодня, 17 апреля, премьер-министр Башкирии поручил главам администраций завершить субботники и привести территории своих муниципалитетов в порядок до конца апреля. Контролировать процесс поручено министерству ЖКХ РБ.

— Важно, чтобы минЖКХ осуществляло мониторинг. Весь этот период времени: апрель и до середины мая, чтобы всю республику вылизать. Чтобы никаких нареканий у наших жителей не было, — Андрей Назаров.

Напомним, что в прошлый понедельник Радий Хабиров остался недоволен работой глав муниципалитетов в части уборки улиц после зимы и дал срок устранить проблему до 17 апреля. Однако, судя по докладу министра ЖКХ Ирины Головановой, выполнили поручение главы не все.

В частности, в Дюртюлинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском районах и в городе Ишимбай до сих пор много замечаний. К главам администрации вновь обратились устранить все замечания в ближайшие сроки.

О том, в каком состоянии были три города южного промузла - Салават, Стерлитамак и Ишимбай - можно в репортаже Mkset. 

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#Элина Сайфранова
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