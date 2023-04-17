Власти назвали дату, когда вся Башкирия будет очищена от мусора

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Сегодня, 17 апреля, премьер-министр Башкирии поручил главам администраций завершить субботники и привести территории своих муниципалитетов в порядок до конца апреля. Контролировать процесс поручено министерству ЖКХ РБ.
— Важно, чтобы минЖКХ осуществляло мониторинг. Весь этот период времени: апрель и до середины мая, чтобы всю республику вылизать. Чтобы никаких нареканий у наших жителей не было, — Андрей Назаров.
Напомним, что в прошлый понедельник Радий Хабиров остался недоволен работой глав муниципалитетов в части уборки улиц после зимы и дал срок устранить проблему до 17 апреля. Однако, судя по докладу министра ЖКХ Ирины Головановой, выполнили поручение главы не все.
В частности, в Дюртюлинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском районах и в городе Ишимбай до сих пор много замечаний. К главам администрации вновь обратились устранить все замечания в ближайшие сроки.
О том, в каком состоянии были три города южного промузла - Салават, Стерлитамак и Ишимбай - можно в репортаже Mkset.