Мэр Уфы Ратмир Мавлиев начал рабочую неделю с милых архивных фото сына

Утро понедельника 10 апреля в официальном telegram-канале Ратмира Мавлиева началось с трогательного личного поста. Мэр не только руководит городом, но и возглавляет семью, в которой растут двое мальчиков, и у старшего сына Имрана сегодня день рождения, ему исполняется 4 года.