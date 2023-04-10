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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев начал рабочую неделю с милых архивных фото сына

10 апреля 2023, 04:06
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Он также дал сыну Имрану важное напутствие в день его 4-летия.

Утро понедельника 10 апреля в официальном telegram-канале Ратмира Мавлиева началось с трогательного личного поста. Мэр не только руководит городом, но и возглавляет семью, в которой растут двое мальчиков, и у старшего сына Имрана сегодня день рождения, ему исполняется 4 года.

— Говорят, чужие дети быстро растут, оказывается, свои ещё быстрее), — поделился сокровенным мэр Уфы и сделал сыну важное отцовское напутствие — «Имран, будь лучшим во всем!».

Своих сыновей мэр традиционно поздравляет в своих соцсетях. Так, 11 июня отмечает день рождения его младший сын Манур.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество
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