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Толпа мужчин, кричавших лозунги в центре Уфы, попала на камеры видеонаблюдения

10 апреля 2023, 14:21
Фото: 1MI
Помимо запрещенных лозунгов мужчины, предположительно, использовали нацистское приветствие

В Уфе МВД начало проверку в связи с видео, на котором группа молодых людей в центре города идет по одной из центральных улиц, выкрикивая националистические лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ранее в соцсетях распространилось видеозапись, на которой, как утверждается, поздним вечером 8 апреля несколько молодых людей выкрикивали националистические лозунги, а также использовали жесты, напоминающие нацистское приветствие.

Позднее телеканал UTV опубликовал кадры шествия, попавшие в поле зрения камер наружного наблюдения. На видеозаписи видно, что помимо прочего, один мужчина из группы ударяет ногой витрину и входную группу здания по улице Ленина. 

Видео: UTV

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МВД по Республике Башкортостан выявлен видеоролик, содержащий признаки противоправных действий, который предположительно снят в городе Уфе. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения», — сообщили Mkset в пресс-службе МВД.

Примечательно, что в качестве места проведения «марша» мужчины выбрали участок улицы Ленина, находящийся в непосредственной близости от зданий МВД, регионального управления ФСБ и прокуратуры.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео
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