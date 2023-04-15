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Сильный ветер снес в кювет два автомобиля на трассе в Башкирии

15 апреля 2023, 07:17
Фото: Владимир Севастьянов // Telegram
Две аварии произошли в Баймакском районе с разницей в полчаса.

Утром 14 апреля в Баймакском районе на одном участке дороги, но с разницей в полчаса, произошло два ДТП из-за непогоды. 

Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, около 10 утра 84-летний водитель ВАЗ-2106 на 7 километре дороги Баймак-Амангильдино-Серманово допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Ему и его 80-летней супруге потребовалась медицинская помощь. 

Спустя полчаса там же опрокинулся другой автомобиль той же марки, за рулем которого находился 42-летний житель Баймакского района. К счастью, никто не пострадал. 

Так, водители отмечают, что причиной ДТП стал сильный боковой ветер на данном участке дороги. 

Напомним, что в пятницу местами в Башкирии порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В частности, в Баймаке ураган снес автобусную остановку, которая позднее приземлилась во дворе частного дома. Кроме того, во двор уже другого дома обрушилось дерево, а с одной из городских построек слетела крыша. По информации МЧС Башкирии, сильный ветер сохранится на территории республики еще как минимум три дня. 

Помимо этого, на двух участках дорог в Зианчуринском районе власти ввели ограничения движения из-за снега и гололедицы. 

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