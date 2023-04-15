Сильный ветер снес в кювет два автомобиля на трассе в Башкирии

Напомним, что в пятницу местами в Башкирии порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В частности, в Баймаке ураган снес автобусную остановку, которая позднее приземлилась во дворе частного дома. Кроме того, во двор уже другого дома обрушилось дерево, а с одной из городских построек слетела крыша. По информации МЧС Башкирии, сильный ветер сохранится на территории республики еще как минимум три дня.