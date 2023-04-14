mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

Летающие остановки и крыши: последствия ураганного ветра в Башкирии

14 апреля 2023, 07:49
Фото: фото: Акмурун ™ official / vk.com
Последствия непогоды публикуют очевидцы в социальных сетях.

Сегодня, 14 апреля, в Башкирии бушует сильный ветер, в результате которого в городах республики летают остановки, падают деревья и слетают крыши у зданий. Отметим, что согласно предупреждению МЧС, порывы ветра в республики сегодня будут доходить до 26 метров в секунду.

Так, в Уфе три дерева упали в Калининском районе, два из которых обрушились на припаркованные рядом автомобили. 

В Ленинском районе Уфы ситуация не лучше - дерево упало на проезжую часть. Кроме того, с крыши ресторана на Революционной слетел кровельный лист и приземлился на рядом стоящие автомобили, к счастью, люди при это не пострадали. 

Видео: телеграм-канала "Короче,Уфа"

А на улице Бакалинской в Уфе ограждение для мусорных контейнеров придавило припаркованный у забора автомобиль. 

Фото: телеграм-канал БашДТП

Пострадали от сильных порывов ветра и жители Баймака. Так, во двор частного дома из-за урагана прилетела остановка, которую до этого с законного места снес ветер. 

Видео: фото: Акмурун ™ official / vk.com. Видео: телеграм-канал "На дорогах Сибая"

Также во двор уже другого дома обрушилось дерево, а с одной из городских построек слетела крыша. 

Напомним, что в последний раз, когда в Уфе бушевал сильный ветер с минарета недостроенной мечети Ар-Рахим снесло купол. В начале апреля оставшиеся три купола были укреплены. Надеемся, что на этот раз конструкция выдержит непогоду. 

#Элина Сайфранова#В Башкирии бушует ураган: валит деревья и сносит крыши#Видео
Подпишитесь
В Башкирии ураган снес автобусную остановку
Сегодня, 09:00
Что делать, если жителю Башкирии пришла электронная повестка на «Госуслугах»
Сегодня, 07:12
Вызвали гнев Хабирова: гуляем по трем городам Башкирии и смотрим насколько там грязно
Вчера, 04:10
Как проверить запрет на выезд из России жителю Башкирии
Вчера, 18:02
Технологии здоровья: как IT-решения упрощают прохождение медосмотров в Уфе
Сегодня, 04:05