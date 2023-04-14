Летающие остановки и крыши: последствия ураганного ветра в Башкирии

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Сегодня, 14 апреля, в Башкирии бушует сильный ветер, в результате которого в городах республики летают остановки, падают деревья и слетают крыши у зданий. Отметим, что согласно предупреждению МЧС, порывы ветра в республики сегодня будут доходить до 26 метров в секунду.
Так, в Уфе три дерева упали в Калининском районе, два из которых обрушились на припаркованные рядом автомобили.
В Ленинском районе Уфы ситуация не лучше - дерево упало на проезжую часть. Кроме того, с крыши ресторана на Революционной слетел кровельный лист и приземлился на рядом стоящие автомобили, к счастью, люди при это не пострадали.
А на улице Бакалинской в Уфе ограждение для мусорных контейнеров придавило припаркованный у забора автомобиль.
Пострадали от сильных порывов ветра и жители Баймака. Так, во двор частного дома из-за урагана прилетела остановка, которую до этого с законного места снес ветер.
Также во двор уже другого дома обрушилось дерево, а с одной из городских построек слетела крыша.