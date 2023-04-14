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В МЧС рассказали, как долго продлится ураганный ветер в Башкирии

14 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI

Ураганный ветер в Башкирии сохранится еще как минимум на два дня

От сильных порывов ветра в республике уже пострадали несколько автомобилей и остановка общественного транспорта

В Башкирии резко ухудшились погодные условия. В частности, в эту пятницу в республику пришел ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Уфе к этому моменту ветром снесло несколько деревьев, а также кровлю здания. О том, как долго продлятся непогода в Башкирии Mkset рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

— В соответствии с прогнозом БашУГМС на сильный ветер будет в республике в течение трех дней, с постепенным ослаблением. Не считая сегодняшнего дня получается еще 2, как раз на выходные, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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