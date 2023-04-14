В МЧС рассказали, как долго продлится ураганный ветер в Башкирии

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Башкирии резко ухудшились погодные условия. В частности, в эту пятницу в республику пришел ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Уфе к этому моменту ветром снесло несколько деревьев, а также кровлю здания. О том, как долго продлятся непогода в Башкирии Mkset рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.
— В соответствии с прогнозом БашУГМС на сильный ветер будет в республике в течение трех дней, с постепенным ослаблением. Не считая сегодняшнего дня получается еще 2, как раз на выходные, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.