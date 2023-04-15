В Башкирии власти продлили введенные из-за непогоды ограничения движения

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Сегодня, 15 апреля, до 18:00 действует ограничение на двух участках дорог в Зианчуринском районе. Как уточняет Минтранс РБ, продлевается ограничение в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно снегом, метелью, снежными заносами, гололедицей, ледяным дождем, ухудшением видимости.
Так, ограничения действуют на следующих участках:
В время прекращения ограничения может быть изменено, добавили в ведомстве. Изначально, ограничения на данных участках дороги власти ввели еще вчера, 14 апреля, с 20:00.
Между тем, МЧС предупреждают жителей республики также и о сильных порывах ветра до 20 м/с.