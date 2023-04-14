В Башкирии ураган снес автобусную остановку

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Сегодня в Башкирии бушует ураган, порывы ветра, по данным МЧС, доходят до 26 метров в секунду. И пока в Уфе ветром сносит крыши и ограждения для мусорных контейнеров, в Баймаке ветром во двор жилого дома занесло автобусную остановку.
Видео с места событий прислали очевидцы. К сожалению, в объективы камер не попал сам инцидент, только конечный результат — павильон лежит за забором во дворе частого дома.
Между тем, в МЧС РБ отметили, что сильный ветер будет бушевать в Башкирии еще на протяжении трех дней.