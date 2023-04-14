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В Башкирии ураган снес автобусную остановку

14 апреля 2023, 09:00
Фото: Источник: Акмурун ™ official / vk.com
Улетел остановочный павильон в Баймаке, сообщают очевидцы.

Сегодня в Башкирии бушует ураган, порывы ветра, по данным МЧС, доходят до 26 метров в секунду. И пока в Уфе ветром сносит крыши и ограждения для мусорных контейнеров, в Баймаке ветром во двор жилого дома занесло автобусную остановку.

Видео с места событий прислали очевидцы. К сожалению, в объективы камер не попал сам инцидент, только конечный результат — павильон лежит за забором во дворе частого дома.

Между тем, в МЧС РБ отметили, что сильный ветер будет бушевать в Башкирии еще на протяжении трех дней. 

#Элина Сайфранова#В Башкирии бушует ураган: валит деревья и сносит крыши#Видео
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