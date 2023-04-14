В Башкирии ураган снес автобусную остановку

Сегодня в Башкирии бушует ураган, порывы ветра, по данным МЧС, доходят до 26 метров в секунду. И пока в Уфе ветром сносит крыши и ограждения для мусорных контейнеров, в Баймаке ветром во двор жилого дома занесло автобусную остановку.