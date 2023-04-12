В Башкирии вводится особый режим: список запретов

Напомним, о необходимости введения в республике особого противопожарного режима ранее высказался глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, на прошедшей неделе произошло 495 техногенных пожаров, при которых спасены 13 человек. 3 апреля в республике зарегистрирован первый в этом году лесной пожар, который произошел на территории Белорецкого района.