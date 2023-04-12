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В Башкирии вводится особый режим: список запретов

12 апреля 2023, 05:12
Фото: 1MI
Связанные с ним ограничения включают в себя запрет на разведение огня и пользование мангалом

На территории республики в период с 17 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в указанный период для жителей республики будет под запретом разведение открытого огня и костров в лесах. Помимо этого запрещено будет сжигать мусор и использовать мангалы на природе.

Напомним, о необходимости введения в республике особого противопожарного режима ранее высказался глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, на прошедшей неделе произошло 495 техногенных пожаров, при которых спасены 13 человек. 3 апреля в республике зарегистрирован первый в этом году лесной пожар, который произошел на территории Белорецкого района.

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#Азамат Нухов#Общество
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