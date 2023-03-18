В Уфе из-за пожара в подсобке «Магнита» эвакуировали жильцов пятиэтажки в Инорсе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
18 марта в Уфе дым из подвала жилой многоэтажки в Инорсе по улице Сельская-Богородская повалил дым и серьезно напугал клиентов продуктового магазина «Магнит» и местных жителей.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и прочие компетентные службы. Работы начали с эвакуации жильцов, 16 человек эвакуировали, 10 спасли их зоны воздействия опасных факторов.
В 15 часов горение бумажной и пластиковой тары было локализовано на площади 3 кв. м. Произошел пожар в подсобном помещении подвала. В причине пожара предстоит разобраться дознавателю МЧС.