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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Уфе из-за пожара в подсобке «Магнита» эвакуировали жильцов пятиэтажки в Инорсе

18 марта 2023, 10:53
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К счастью горела бумага и пластик в подсобке, никто не пострадал.

18 марта в Уфе дым из подвала жилой многоэтажки в Инорсе по улице Сельская-Богородская повалил дым и серьезно напугал клиентов продуктового магазина «Магнит» и местных жителей.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и прочие компетентные службы. Работы начали с эвакуации жильцов, 16 человек эвакуировали, 10 спасли их зоны воздействия опасных факторов.

В 15 часов горение бумажной и пластиковой тары было локализовано на площади 3 кв. м. Произошел пожар в подсобном помещении подвала. В причине пожара предстоит разобраться дознавателю МЧС.

 

#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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