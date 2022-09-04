Огонь с горящего во второй раз дома в Уфе может перейти на соседнее строение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Известно, что сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу улица Октябрьской революции № 23/1 поступило в экстренные службы сегодня в 12:34. Так, по прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдалось горение кровли по всей площади дома размером 20×10 метров.
Тушение проводится по повышенному рангу и всего привлечено: 41 человек и 15 единиц техники.
Подчеркивается, что есть угроза распространения огня на соседнее строение.
— Пожарными на тушение огня подано 4 ствола и 3 ствола на защиту соседних строений. Имеется угроза распространения огня на соседнее строение, — сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, что по соседству с горящим домом находится объект культурного наследия «Усадьба Лапиной», который располагается по адресу улица Октябрьской революции, 23.