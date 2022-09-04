Огонь с горящего во второй раз дома в Уфе может перейти на соседнее строение

Известно, что сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу улица Октябрьской революции № 23/1 поступило в экстренные службы сегодня в 12:34. Так, по прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдалось горение кровли по всей площади дома размером 20×10 метров.