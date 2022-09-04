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Огонь с горящего во второй раз дома в Уфе может перейти на соседнее строение

4 сентября 08:48
Фото: Mkset.ru
В Уфе горит дом № 23/1 по улице Октябрьской революции.

Огонь с горящего во второй раз дома в Уфе может перейти на соседнее строение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Известно, что сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу улица Октябрьской революции № 23/1 поступило в экстренные службы сегодня в 12:34. Так, по прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдалось горение кровли по всей площади дома размером 20×10 метров.

Тушение проводится по повышенному рангу и всего привлечено: 41 человек и 15 единиц техники.

Подчеркивается, что есть угроза распространения огня на соседнее строение.

— Пожарными на тушение огня подано 4 ствола и 3 ствола на защиту соседних строений. Имеется угроза распространения огня на соседнее строение, — сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, что по соседству с горящим домом находится объект культурного наследия «Усадьба Лапиной», который располагается по адресу улица Октябрьской революции, 23.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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