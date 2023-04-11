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В Башкирии с 17 апреля вводится особый противопожарный режим

11 апреля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Необходимость введения режима объяснил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров

Особый противопожарный режим начнет действовать в Башкирии с 17 апреля. С подобным предложением днем ранее выступил в ЦУРе глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Так, отмечается, что в течение мнуувших семи дней на территории республики было зарегистрировано 495 техногенных пожаров, при этом чуть более недели назад в Башкирии зарегистрировали первый лесной пожар.

— В республике на прошедшей неделе произошло 495 техногенных пожаров, при которых спасены 13 человек. К сожалению, еще четверых спасти не удалось. 3 апреля в республике зарегистрирован первый в этом году лесной пожар, который произошел на территории Белорецкого района. Его площадь составила полгектара, ликвидирован в течение полутора часов. В отчетный период зарегистрирован 202 загорания сухой травы в 45 муниципальных районах на общей площади свыше 150 гектаров. Уважаемый Радий Фаритович, в целях недопущения роста лесных пожаров и возгорания сухой травы, а также их перевода на населенные пункты и садоводческие товарищества предлагаю ввести на территории республики особый противопожарный режим с 17 апреля, — заявил Фарит Гумеров.

В свою очередь, глава республики Радий Хабиров одобрил данную инициативу, добавив, что готов подписать соответствующее распоряжение.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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