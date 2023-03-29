Первый природный пожар произошел в Башкирии сегодня, 29 марта

Сообщается, что сухая трава загорелась сегодня во второй половине дня неподалёку от поворота в сторону озера Ильмурзино. На момент прибытия пожарных происходило горение сухой травы на площади 2 гектара. Угрозы распространения нет.



На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации Старотукмаклинского с/с, а также неравнодушные граждане. Погибших и пострадавших — нет. Пожар локализован, тушение продолжается.