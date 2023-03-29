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Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Первый природный пожар произошел в Башкирии сегодня, 29 марта

29 марта 2023, 17:17
Фото: 1MI
Огонь заметили неподалеку от озера Ильмурзино

В Кушнаренковском районе республики зарегистрирован первый в этом году природный пожар. Об этом сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что сухая трава загорелась сегодня во второй половине дня неподалёку от поворота в сторону озера Ильмурзино. На момент прибытия пожарных происходило горение сухой травы на площади 2 гектара. Угрозы распространения нет.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации Старотукмаклинского с/с, а также неравнодушные граждане. Погибших и пострадавших — нет. Пожар локализован, тушение продолжается.

#Азамат Нухов#Происшествия
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