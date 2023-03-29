Первый природный пожар произошел в Башкирии сегодня, 29 марта

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
В Кушнаренковском районе республики зарегистрирован первый в этом году природный пожар. Об этом сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что сухая трава загорелась сегодня во второй половине дня неподалёку от поворота в сторону озера Ильмурзино. На момент прибытия пожарных происходило горение сухой травы на площади 2 гектара. Угрозы распространения нет.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации Старотукмаклинского с/с, а также неравнодушные граждане. Погибших и пострадавших — нет. Пожар локализован, тушение продолжается.