«Госуслуги» вернули возможность удалить свой профиль жителям Башкирии

Напомним, функцию удаления учетной записи отключили 31 марта. Как сообщили Mkset в службе технической поддержки сервиса, удаление аккаунта возможно только в случае личной явки в МФЦ. Примечательно, что ранее власти сообщили о том, что в нынешний весенний призыв, который повестки будут рассылаться электронным образом — через «Госуслуги».