«Госуслуги» вернули возможность удалить свой профиль жителям Башкирии

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.
Напомним, функцию удаления учетной записи отключили 31 марта. Как сообщили Mkset в службе технической поддержки сервиса, удаление аккаунта возможно только в случае личной явки в МФЦ. Примечательно, что ранее власти сообщили о том, что в нынешний весенний призыв, который повестки будут рассылаться электронным образом — через «Госуслуги».
Также в ходе запланированного на сегодня заседания Госдумы состоится рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. В частности, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, могут быть внесены следующие изменения:
— Электронные оповещения от военкоматов будут приравнены к обычным повесткам и у них будет равная юридическая сила;
— Для уклонистов будут введены обеспечительные меры: запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты;
— Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.