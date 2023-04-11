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«Госуслуги» вернули возможность удалить свой профиль жителям Башкирии

11 апреля 2023, 05:11
Фото: 1MI
Функция была недоступна с конца марта

На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.

Напомним, функцию удаления учетной записи отключили 31 марта. Как сообщили Mkset в службе технической поддержки сервиса, удаление аккаунта возможно только в случае личной явки в МФЦ. Примечательно, что ранее власти сообщили о том, что в нынешний весенний призыв, который повестки будут рассылаться электронным образом — через «Госуслуги».

Также в ходе запланированного на сегодня заседания Госдумы состоится рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. В частности, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, могут быть внесены следующие изменения:

— Электронные оповещения от военкоматов будут приравнены к обычным повесткам и у них будет равная юридическая сила;

— Для уклонистов будут введены обеспечительные меры: запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты;

— Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.

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#Азамат Нухов#Общество
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