Служба по контракту Уфа-2023: полный список требований к военнослужащим

Posted 28 марта 15:33
Published 28 марта 15:33
Modified Вчера, 09:32
Updated Вчера, 09:32
В Башкирии все вопросы о военной службе по контракту желающие могут задать по номеру 117 — подробные ответы на любые вопросы касательно набора в ряды контрактной армии дадут специалисты. Также в республике в скором времени начнут работать мобильные пункты, размещенные на улицах или же в торговых центрах, где заинтересованные граждане могут получить ответы на свои вопросы и даже пройти первичное собеседование.
Однако имеются и понятные и четкие разъяснения от официального telegram-канала Объясняем.Башкортостан. Там 28 марта был опубликован подробный пост о том какие требования выдвигаются к потенциальным контрактникам.
Желающим должно быть от 18 до 60 лет, до 65 лет — по узким военно-учетным специальностям (ВУС) и по согласованию с командиром войсковой части. Для иностранных граждан возраст указан от 18 лет, верхняя граница не указана.
Набирают в ряды контрактников тех, кто относится к категориям годности «А» — годен к военной службе, «Б» — годен с незначительными ограничениями и «В» — ограниченно годен. Для категории «В» нужно переосвидетельствование по месту учета.
Физическая подготовка должна удовлетворять минимальные требования в трех упражнениях — на силу, быстроту и выносливость
Сообщается, что наличие судимости не является препятствием для поступления на службу по контракту, однако по каждому кандидату решение принимают индивидуально после запроса в МВД.
Заключить контракт можно: