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Posted 28 марта 15:33

Published 28 марта 15:33

Modified Вчера, 09:32

Updated Вчера, 09:32

Служба по контракту Уфа-2023: полный список требований к военнослужащим

28 марта 2023, 15:33
Фото: 1MI
Первичное собеседование можно будет пройти и в мобильных пунктах, которые уже открыты в Уфе.

В Башкирии все вопросы о военной службе по контракту желающие могут задать по номеру 117 — подробные ответы на любые вопросы касательно набора в ряды контрактной армии дадут специалисты. Также в республике в скором времени начнут работать мобильные пункты, размещенные на улицах или же в торговых центрах, где заинтересованные граждане могут получить ответы на свои вопросы и даже пройти первичное собеседование.

Однако имеются и понятные и четкие разъяснения от официального telegram-канала Объясняем.Башкортостан. Там 28 марта был опубликован подробный пост о том какие требования выдвигаются к потенциальным контрактникам.

Возраст

Желающим должно быть от 18 до 60 лет, до 65 лет — по узким военно-учетным специальностям (ВУС) и по согласованию с командиром войсковой части. Для иностранных граждан возраст указан от 18 лет, верхняя граница не указана.

Состояние здоровье и уровень физподготовки

Набирают в ряды контрактников тех, кто относится к категориям годности «А» — годен к военной службе, «Б» — годен с незначительными ограничениями и «В» — ограниченно годен. Для категории «В» нужно переосвидетельствование по месту учета.

Физическая подготовка должна удовлетворять минимальные требования в трех упражнениях — на силу, быстроту и выносливость

Суд да дело

Сообщается, что наличие судимости не является препятствием для поступления на службу по контракту, однако по каждому кандидату решение принимают индивидуально после запроса в МВД.

Адреса, пароли, явки

Заключить контракт можно:

  • в военных комиссариатах по месту учета
  • в пункте отбора на военную службу по контракту: г. Уфа, ул. Революционная, 156, тел.: 8 (34-72) 48-29-31, 248-18-63
  • через личный кабинет на официальном сайте Минобороны России: lkg.mil.ru
  • с помощью электронного сервиса «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуг:
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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