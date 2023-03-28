Служба по контракту Уфа-2023: полный список требований к военнослужащим

В Башкирии все вопросы о военной службе по контракту желающие могут задать по номеру 117 — подробные ответы на любые вопросы касательно набора в ряды контрактной армии дадут специалисты. Также в республике в скором времени начнут работать мобильные пункты, размещенные на улицах или же в торговых центрах, где заинтересованные граждане могут получить ответы на свои вопросы и даже пройти первичное собеседование.