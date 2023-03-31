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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Жителям Башкирии чтобы удалить аккаунт на Госуслугах придется лично обратиться в МФЦ

31 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
Робот Макс из техподдержки не понимает запрос «я хочу удалить аккаунт», а оператор перенаправляет лично обратиться в МФЦ

Жители Башкирии в данный момент не могут удалить свой аккаунт на Госуслугах. Корреспондент Mkset пообщался с роботом Техподдержки Максом и на запрос «удалить аккаунт» предложил ряд действий, которые мало подходят под запрос.

Живой оператор технической поддержки сервиса с запросом ознакомился и выдал свой вердикт — удалить аккаунт можно лишь явившись в МФЦ лично.

теперь только при очной явке можно стереть себя из госуслугтеперь только при очной явке можно стереть себя из госуслуг
теперь только при очной явке можно стереть себя из госуслуг
Фото: mkset.ru

Напомним, ранее власти сообщили о том, что в нынешний весенний призыв, который повестки будут рассылаться электронным образом — через «Госуслуги».

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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