Жителям Башкирии чтобы удалить аккаунт на Госуслугах придется лично обратиться в МФЦ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Жители Башкирии в данный момент не могут удалить свой аккаунт на Госуслугах. Корреспондент Mkset пообщался с роботом Техподдержки Максом и на запрос «удалить аккаунт» предложил ряд действий, которые мало подходят под запрос.
Живой оператор технической поддержки сервиса с запросом ознакомился и выдал свой вердикт — удалить аккаунт можно лишь явившись в МФЦ лично.
Напомним, ранее власти сообщили о том, что в нынешний весенний призыв, который повестки будут рассылаться электронным образом — через «Госуслуги».