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В Минтруда Башкирии назвали минимальную зарплату военнослужащего, участвующего в СВО

14 октября 11:45
Фото: 1MI
Заработная плата военнослужащего, участвующего в военной спецоперации, зависит также от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, сообщают в Министерстве труда Башкирии.

Жительница Стерлитамака на странице главы Башкирии поинтересовалась у властей как рассчитывается заработная плата мобилизованных граждан.

На интересующий жительницу вопрос Министерство труда и соцзащиты населения Башкирии ответили следующим образом:

— Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, Минтруда Башкирии.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в республике утверждены новые меры поддержки семей мобилизованных граждан, ссылаясь на распоряжение главы Башкирии «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины».

Так, согласно документу семьям с маленькими детьми право получения путевки в детский сад вне очереди, а плата за посещение учреждения взиматься не будет. Кроме того, детей участников спецоперации, которые обучаются в 5-11 классах, будут бесплатно обеспечивать горчим питанием в школах.

Ранее мы сообщали, какие льготы по ЖКХ положены семьям мобилизованных в Башкирии.

#Новости#4#Элина Сайфранова#Общество
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