В Минтруда Башкирии назвали минимальную зарплату военнослужащего, участвующего в СВО

Жительница Стерлитамака на странице главы Башкирии поинтересовалась у властей как рассчитывается заработная плата мобилизованных граждан.
На интересующий жительницу вопрос Министерство труда и соцзащиты населения Башкирии ответили следующим образом:
— Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, Минтруда Башкирии.
Кроме того, в ведомстве заявили, что в республике утверждены новые меры поддержки семей мобилизованных граждан, ссылаясь на распоряжение главы Башкирии «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины».
Так, согласно документу семьям с маленькими детьми право получения путевки в детский сад вне очереди, а плата за посещение учреждения взиматься не будет. Кроме того, детей участников спецоперации, которые обучаются в 5-11 классах, будут бесплатно обеспечивать горчим питанием в школах.