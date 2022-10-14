В Минтруда Башкирии назвали минимальную зарплату военнослужащего, участвующего в СВО

Так, согласно документу семьям с маленькими детьми право получения путевки в детский сад вне очереди, а плата за посещение учреждения взиматься не будет. Кроме того, детей участников спецоперации, которые обучаются в 5-11 классах, будут бесплатно обеспечивать горчим питанием в школах.