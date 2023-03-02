Никаких изменений в законодательстве по повышению призывного возраста в 2023 году внесено не было. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возрастные рамки призыва на три года, то есть набирать в армию мужчин начиная с 21 года и до 30 лет. Данная инициатива получила поддержку в Госдуме, но пока не была принята на законодательном уровне.