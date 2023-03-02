Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Сроки весеннего призыва в армию остаются неизменными. Каждый год призывников в Уфе набирают дважды — весной и осенью. При этом период призыва обычно не меняется: весенний набор срочников проходит с 1 апреля до 15 июля, осенний — с октября по 31 декабря.
В прошлом году период осеннего набора срочников был смещен из-за проведения мероприятий по частичной мобилизации. Но в 2023 году сроки весеннего призыва в армию изменены не были.
В России каждый год набирают примерно одинаковое количество новобранцев на срочную службу в армию. План по призывникам направляется в каждый регион отдельно, но точное количество срочников в весенний и осенний призыв определяется специальным президентским указом. Этот документ появляется обычно в конце апреля.
При прошлогоднем весеннем призыве из Башкортостана было набрано на срочную службу более 6 тысяч человек, а осенью в ряды армии отправилось служить 4 тысячи новобранцев.
В России, в соответствии с действующим законодательством, молодые люди могут призываться в армию, начиная с 18 лет. Пограничный возраст срочников, призываемых на службу, — 27 лет.
Никаких изменений в законодательстве по повышению призывного возраста в 2023 году внесено не было. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возрастные рамки призыва на три года, то есть набирать в армию мужчин начиная с 21 года и до 30 лет. Данная инициатива получила поддержку в Госдуме, но пока не была принята на законодательном уровне.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Менять призывной возраст для весеннего призыва на срочную службу в 2023 году нет необходимости. В перспективе – да, можно поработать. Но пока Госдума так и не получила от Минобороны соответствующий законопроект».
Молодые люди призываются на срочную службу в ряды Российской армии на 12 месяцев. Но ряд депутатов и экспертов считают, что этого времени недостаточно для подготовки высококвалифицированных военных кадров.
В связи с этим было предложено увеличить срок несения службы до двух лет, как это было ранее в России, до 2008 года. Однако эта инициатива пока не рассматривается на официальном уровне. И ее внедрение в период проведения весеннего призыва-2023 опровергает и Кремль, и Минобороны.
Ряд экспертов считают, что повышение срока службы в армии может быть реализовано, но только поэтапно.
Военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин:
«Чтобы реализовывать эту идею, на первом этапе в школах надо вводить полноценный курс начальной военной подготовки и расширить возможности и практику ДОСААФ, чтобы школьники физически, морально и технически были подготовлены к службе в армии. Система уже настроена на срок службы в год, и её перенастройка может привести к негативным последствиям. Ведь увеличится количество служащих, а это увеличит нагрузку на логистику, на снабжение армии и в конечном итоге перенапряжёт экономику. Я считаю, что за год обучить солдата — нормальный срок. Нынешняя идея не проработана».
От службы в армии освобождают молодых людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. Годность новобранца определяется на медкомиссии в военкомате Уфы.
Отсрочку от весеннего призыва в армию в Уфе могут получить студенты вузов и аспиранты, молодые люди, воспитывающие несовершеннолетних детей, депутаты и сотрудники силовых ведомств. Полный перечень категорий россиян, имеющих право на отсрочку в весенний призыв-2023, можно найти на сайте Минобороны.
Большинство новобранцев из Уфы в весенний и осенний призыв традиционно распределяется в сухопутные войска по всей России. Молодые люди с категорией здоровья «А» из Уфы направляются в отряды Росгвардии, спецназа, ВДВ. Призывники из Уфы, имеющие научные достижения, призеры научных олимпиад и конкурсов имеют возможность при весеннем призыве-2023 попасть в научные роты.
Как и ранее, в 2023 году не планируется отправлять срочников из Уфы в зоны боевых действий, в том числе на СВО на Украине. О недопустимости отправки срочников в зону специальной военной операции не раз говорил президент РФ Владимир Путин.
Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич:
«Хочу отметить, что мероприятия призыва никаким образом не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законом сроки, в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву, вне зависимости от наличия специальности, будут направлены в подразделения для прохождения службы на территории Российской Федерации. Нас заверили, и я в этом уверен, что никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в спецоперации нет. Для этого, собственно, и была проведена частичная мобилизация».