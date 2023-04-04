Военный адвокат рассказал, что делать жителям Башкирии с электронной повесткой

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Адвокат по военным делам Максим Гребенюк объяснил, что повестка через «Госуслуги» — это больше не повестка, а способ оповещения в электронном виде.
— Гражданин может получить смс или сообщение на «Госуслугах», может прийти в военкомат и с ним будут проводиться мероприятия, это законно. Однако если он проигнорирует данное оповещение, он не будет нести никакую ответственность. Рассылая уведомления на «Госуслугах», военкоматы таким образом хотят увеличить охваты призывников. Так как традиционным способом проблематично всех оповестить. Электронное оповещение не приравнивается к традиционной повестке. А вот за повестку, личное врученную под расписку, гражданин, не явившийся в военкомат без уважительной причины, может нести уголовную ответственность, — пояснил эксперт.
Напомним, 31 марта Минобороны сделало заявление о рассылке повесток жителям Башкирии с 1 апреля, причем рассылаться будут они и в электронном формате. В тот же день, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая будет приходить в электронном виде через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявление Юрия Швыткина опроверг, сообщив, что в действующем законе не закреплено понятие рассылки повесток через «Госуслуги».