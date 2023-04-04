Военный адвокат рассказал, что делать жителям Башкирии с электронной повесткой

— Гражданин может получить смс или сообщение на «Госуслугах», может прийти в военкомат и с ним будут проводиться мероприятия, это законно. Однако если он проигнорирует данное оповещение, он не будет нести никакую ответственность. Рассылая уведомления на «Госуслугах», военкоматы таким образом хотят увеличить охваты призывников. Так как традиционным способом проблематично всех оповестить. Электронное оповещение не приравнивается к традиционной повестке. А вот за повестку, личное врученную под расписку, гражданин, не явившийся в военкомат без уважительной причины, может нести уголовную ответственность, — пояснил эксперт.